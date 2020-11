Caixa abre 772 agências neste sábado; confira lista e quem receberá benefícios

O sábado (7) pode marcar a mudança na vida de um ou mais apostadores para sempre. Isso porque é dia em que a Mega-Sena realiza sorteio de nada menos do que R$ 27 milhões no concurso 2316.

iStock Mega-Sena pode pagar R$ 27 milhões no sorteio deste sábado (7)

O último grande prêmio pago pela loteria foi no concurso 2314, com sorteio no dia 31/10, no valor de R$ 53 milhões. Agora, a Mega-Sena sorteia novamente um prêmio alto. Normalmente, os dois concursos seguintes a um em que o prêmio principal saiu não passam dos R$ 10 milhões de estimativa. No entanto, como o volume de apostas para o concurso de R$ 53 milhões foi muito alto, o prêmio inicial dessa nova sequência já veio elevado.

Soma-se a isso a adição de mais alguns milhões no concurso 2315. Sempre que um sorteio da Mega-Sena termina em “0” ou “5”, a Caixa Econômica adiciona uma boa quantidade de dinheiro para tornar a loteria mais atrativa. Para resumir, os R$ 27 milhões estimados desta noite estão imperdíveis!

Como jogar na Mega-Sena

Para jogar na Mega-Sena é muito fácil. Basta o apostador escolher de 6 a 15 dezenas de 60 disponíveis e finalizar seu jogo. Quanto maior o número de dezenas apostadas, maiores as chances de ser premiado. Em compensação, mais caro fica o valor da aposta. Existem três faixas de premiação: Quadra (quatro acertos), Quina (cinco acertos) e Sena (seis acertos), faixa do prêmio máximo.

Como apostar sem sair de casa

No Mega Loterias você aposta de qualquer lugar através de seu smartphone, tablet ou computador. Basta criar a sua conta no site e escolher uma das modalidades de aposta disponíveis para fazer seu jogo.

Utilize a modalidade Monte Seu Jogo do site para selecionar a quantidade e as dezenas escolhidas ou deixe o próprio sistema escolher de forma aleatória com a Surpresinha. Com ela, você escolhe a quantidade de dezenas que quer no volante e o sistema preenche automaticamente a sua aposta. Caso não goste da sequência criada, basta pedir para que uma nova seja feita. Depois, é só finalizar o seu jogo e aguardar o resultado.

Aumente as suas chances com bolões exclusivos

Para aumentar as suas chances de ser premiado sem gastar muito é possível apostar nos bolões do Mega Loterias. Nele, você adquire uma cota de um bolão com dezenas, centenas e até milhares de apostas. Eles são produzidos por nossos especialistas em apostas lotéricas, que utilizam técnicas matemáticas para otimizá-los. Em caso de premiação, o valor total do prêmio é dividido pelo número de cotas do bolão.

Conheça a Aposta Turbinada

Aposte de forma inteligente com fechamentos e desdobramentos que ajudam a jogar mais barato e aumentar as chances de ser premiado. As estratégias foram desenvolvidas por nossos especialistas em loterias e probabilidades. Em um jogo de oito dezenas, por exemplo, a economia pode chegar até a R$ 123,00!

Quais as vantagens de apostar com o Mega Loterias

Aposte online, de forma prática e 100% segura

Melhores condições do mercado

Várias formas de pagamento

Bolões criados por especialistas para aumentar as chances de ser premiado

Série de dicas à disposição para apostar de maneira inteligente

Compra mínima de apenas R$ 5,00

A Mega da Virada é aqui!

O coelho do Mega Loterias foi mais rápido do que todo mundo e já está em clima de ano novo. No site, você já pode apostar de forma antecipada na Mega da Virada 2020, com prêmio estimado de R$ 300 milhões! É a última e mais esperada loteria especial do ano.

No Mega Loterias , além de você poder fazer suas apostas antes do início oficial da Mega da Virada, ainda encontra uma série de bolões que vão aumentar bastante suas chances de ser premiado. Para os R$ 300 MILHÕES que estão em jogo, grupos especiais, montados por especialistas em apostas lotéricas, foram montados aos usuários.

Você pode aumentar as suas chances em até quase 2 mil vezes. Não perca!