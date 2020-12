Caixa abre 755 agências neste sábado para pagamento de auxílio; confira

Marcelo Camargo/ABr Banco garante que todos serão atendidos

A Caixa abrirá, neste sábado (5), 755 agências , com horário de funcionamento das 8h às 12h. A abertura tem como objetivo o atendimento a 7 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão nascidos em novembro e dezembro dos Ciclos 3 e 4 .

A instituição informa que, ao todo, foram creditados R$ 5,6 bilhões para esse público. Desse total, R$ 2,4 bilhões são referentes às parcelas do auxílio emergencial e o restante, R$ 3,2 bilhões, às parcelas do auxílio emergencial extensão .

É possível conferir a relação de agências que estarão abertas no site do banco : www.caixa.gov.br/agenciasabado .

O banco afirma que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas, não sendo preciso chegar antes do horário de abertura.

Dessa forma, no total, no sábado (05/12), terão sido pagos R$ 270,2 bilhões do auxílio emergencial para 67,9 milhões de brasileiros, num total de 465,5 milhões de pagamentos .