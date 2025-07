Caiu na ribanceira | Acidente com ônibus levando trabalhadores deixa 20 feridos no Norte do ES

Acidente ocorreu no início da manhã desta terça-feira (8), na ES-209, em Pedro Canário

Um ônibus que transportava colhedores de café perdeu o controle e caiu de uma ribanceira, no início da manhã desta terça-feira (08), na ES-209, na zona rural de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. De acordo com as primeiras informações, sete trabalhadores tiveram ferimentos leves.

Imagens feitas após o acidente mostram parte dos trabalhadores do lado de fora do veículo. Até o momento, não foi informado quantos colhedores de café estavam no ônibus no momento em que o coletivo saiu da estrada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento aos trabalhadores. A região onde o ônibus caiu é de difícil acesso e a ocorrência está em andamento. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.