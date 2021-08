Caíque Gama comenta relação de Neymar com ex e atual: “Chegou atrasado”

Reprodução Caíque Gama comenta relação de Neymar com atual e ex





O “De Férias com o Ex Brasil” parece que ainda não acabou e ganhou novo elenco. Nesta quinta-feira (5), o participante do reality Caíque Gama comentou a relação do jogador Neymar com sua ex-namorada, Bruna Biancardi , além de citar as curtidas do craque nas fotos de Flávia Gabê, atual namorada de Caíque.

Se perdeu? A gente explica! Neymar está curtindo férias com Bruna Biancardi em Ibiza e deixou umas curtidas em fotos sensuais da cantora Flávia Gabê no Instagram. Um seguidor questionou como Caíque se sentia com essa “marcação corpo a corpo” do menino Ney. “Menino Ney tá com tua ex, curte várias fotos da sua atual, seu pau molão”, escreveu um internauta.

Caíque, então, respondeu. “Mano, parem de causar. A gente tem bom gosto. É isso. Fé e estamos juntos”, disse Caíque.

Neymar e Caíque estão bem juntos mesmo.O ex-participante do “De Férias com o Ex” viveu um polêmico relacionamento com a cantora Gabily, que já foi affair do jogador da Seleção Brasileira de Futebol. Flávia Gabê acusou Caíque de traição com a funkeira durante o reality da MTV.

Em uma página de fofocas no Instagram, o cantor rendeu um pouco mais de polêmica ao sugerir que Neymar chegou atrasado “na dividida”. “Ele que gosta do meu, né. Chegou atrasado, BB. Paz, gente, por favor. Deixa o povo ser feliz”, completou Caíque Gama.