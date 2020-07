Caio Coppolla precisa se afastar da CNN Brasil e desavença de Prioli volta

A ex-Rouge, Karin Hils, usou o Twitter para desabafar sobre o rumo que sua vida tomou por conta da pandemia. De acordo com a cantora, que tem 41 anos, ela teve que recorrer ao auxílio emergencial do governo para superar as dificuldades financeiras ocasionadas por este período. Karin lançou seu primeiro trabalho solo no início do ano.

“Para muita gente pode parecer que o jogo tá ganho, mas não está. É lamentável o que estamos todos juntos passando nesse país. Eu me incluo, como artista, mulher e preta. Hoje fui tentar pegar minha parcela do auxílio emergencial”, começou Karin Hils em seu perfil no Twitter.

“Tava uma fila do cão e ainda tinha gente sem máscara. Isso é pra vocês terem uma ideia que não tá fácil para ninguém. Vi minha vida virar do avesso. Fui inventar de ser artista. #mef***napandemia #tenhoféquevaipassar”, concluiu.

