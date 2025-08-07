Caio Castro posa ao lado da nova namorada, Vitória e celebra fase romântica: ‘RoloW’

Caio Castro, 36 anos, compartilhou nesta quarta-feira (6), um álbum de fotos no Instagram ao lado da namorada, Vitória Bohn. A primeira imagem da sequência é uma foto romântica do casal, mostrando que o relacionamento está firme após a recente oficialização.

Vitória Bohn, atriz e influenciadora digital de 23 anos, é a nova namorada do ator. O casal confirmou o romance durante uma viagem a Portugal, onde dividiram momentos especiais nas redes sociais.

Natural de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Vitória ganhou destaque nacional em 2022 ao atuar na novela Cara e Coragem. Além da carreira como atriz, ela também é influenciadora digital, com cerca de 100 mil seguidores no Instagram. Confira cliques dos dois abaixo: