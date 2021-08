Caio Castro estaria tendo affair com estrela de filmes indianos

;reprodução/Instagram Novo affair de Caio Castro





O romance entre Caio Castro e Grazi Massafera parece que realmente chegou ao fim. De acordo com Léo Dias, o ator já estaria se envolvendo com outra pessoa. Larissa Bonesi, estrela de filmes indianos da Netflix.

Larissa tem 31 anos e atualmente é destaque do longa Penthouse, na plataforma de streaming. Ela também seria conhecida por suas atuações na indústria de filmes Telgu, na Índia. Segundo o colunista, Larissa estaria, inclusive, com passagem já marcada para volta ao Brasil na próxima segunda-feira (30), para encontrar o ator, em São Paulo.





Segundo Leo, Caio Castro deixou o apartamento de Grazi no Rio de Janeiro (RJ) e foi para São Paulo (SP), onde o ator deve se encontrar com seu novo affair.Caio Castro e Grazi Massafera não apareciam juntos nas redes sociais desde o início de agosto.

No início do ano, foi apontado o fim do namoro após uma foto do casal desaparecer nas redes sociais. Eles negaram e ressurgiram juntos. Até o momento, Caio Castro e Grazi Massafera não se pronunciaram sobre o assunto.