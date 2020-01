Caio Castro e Grazi Massafera surgem de aliança em vídeo de brincadeira

Em recente relato em sua conta do Instagram, Andressa Urach, autora dos livros “Vivi Para Morrer” e “Desejos da Alma”, falou sobre a relação com o filho de 14 anos. Na postagem, ela explica que o adolelscente, ao se aproximar do pai, começou a se afastar da igreja.

arrow-options Reprodução / Instagram Andressa Urach

Depois de passar o Natal e o ano novo longe do filho, Andressa Urach considerou inevitável que o jovem vá morar com o pai, que não é da mesma religião. “Há algumas semanas já estava se afastando de Jesus, não lendo mais a Bíblia e indo contrariado para as vigílias”, escreveu.

Em seguida, a autora de ” Desejos da Alma ” declarou que por pouco a situação não saiu do controle: “Confesso que foi muito difícil no início ver meu filho escolher outro caminho. Chorei muito, muito mesmo, gritei muito e quase bati nele. Não queria ver meu filho sofrer como eu sofri. Mas não é por força e nem por violência, e sim pelo Espírito”.

A mensagem já foi deletada do Instagram , mas Andressa Urach a terminava com pedido de ajuda: “O diabo não vai me derrubar por causa do amor pelo meu filho. Me ajudem em oração”.