Caio Castro comenta fim de namoro com Grazi e nega traição: “Falta de respeito”

Reprodução/Instagram Caio Castro





O ator Caio Castro usou o seu perfil no Instagram, na manhã deste domingo (29), para comentar o fim do relacionamento com a atriz Grazi Massafera.

Caio explicou que não gosta de dar detalhes da vida a dois, mas negou qualquer possibilidade de traição. “Nunca fomos de falar da nossa relação, nunca expusemos muita coisa sobre nós e não será agora que irei alimentar esse tipo de reportagem. Mas inventar uma história de traição passa da falta de respeito”, iniciou o ator.





Caio Castro, assim como Grazi Massafera, confirmou o fim do namoro pregando respeito. “Decidimos nos separar por motivos nossos. Fomos maduros e respeitamos, antes de mais nada, o nosso amor”, continuou.

No desabafo feito pelo Instagram Stories, Caio pediu aos fãs que respeitassem o momento do ex-casal. “Se eu puder pedir alguma coisa, gostaria de pedir respeito pelo momento que estamos passando. Eu e Grazi”, finalizou o ex de Massafera.

Grazi e Caio Castro estavam juntos há quase dois anos. No início do ano, uma suposta crise foi apontada após uma foto do casal sumir das redes sociais, mas Grazi e Caio negaram o fim do namoro. Segundo Léo Dias, Caio Castro já engatou um novo affair, a atriz Larissa Bonesi.