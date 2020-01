Caio Castro comenta acidente de carro: “Capotou, foi feio”

No último domingo (12), Caio Castro publicou um vídeo em seu canal no Youtube. No vlog, o ator da Globo detalhou um acidente que sofreu durante o Rally dos Sertões, em Campo Grande, em agosto de 2019.

arrow-options Reprodução Instagram Caio Castro com a Ferrari

“A gente estava muito rápido, aí na hora que eu entrei no túnel, muito forte, não esperava que jogasse tanto a parte de trás pra cima. Foi como uma catapulta. Quando eu vi que capotou, eu tirei os braços e coloquei assim [em forma de cruz no peito]. Girou, girou. O bagulho foi feio! Os braços ficavam batendo no carro”, disse Caio Castro .

“Automaticamente, eu e meu colega nos perguntamos se estávamos bem. Rapidamente, o atendimento já veio. O carro de cabeça para abaixo. Me certifiquei que o capacete estava encostado no teto, tirei o cinto, saí do carro engatinhando”, continuou o ator da Globo .

“Estava um silêncio na arena, muita gente em volta já. Levantei a mão e falei: ‘tá tudo bem’. Dei um grito de: ‘caramba, capotei o carro’. Todo mundo ficou calmo. Minha preocupação era o Melado [companheiro]”, finalizou Caio Castro . À ocasião, ambos foram levados ao hospital.