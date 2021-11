Caio Castro beija duas enquanto Ítalo Ferreira baba por atriz da Globo em show

Instagram Caio Castro com uma fã no show

Caio Castro está na pista novamente . Após conquistar o primeiro lugar na manhã de domingo, na categoria GT3 Sport, no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo, o ator e agora também piloto de automobilismo comemorou no show de Thiaguinho, na Arena Estaiada, onde beijou muito. “Ele ficou com duas loiras, mas uma de cada vez”, revela uma fonte do EXTRA, presente ao evento.

Caio Castro correu dos paparazzi que faziam plantão na entrada do show, e o único registro do ator no local foi a foto que ele fez com uma fã, que ainda o elogiou ao postar a imagem: “Uma pessoa muito humilde demais”. O show de Thiaguinho na capital paulista, que teve início na noite de domingo e só terminou na madrugada do feriado, ainda teve espaço para mais azaração.

Ítalo Ferreira, atleta olímpico, fez sucesso com o público, foi tietado até por gente famosa, como o modelo Erasmo Viana, mas o surfista só tinha olhos mesmo para a atriz Giullia Buscacio, que estava acompanhada das amigas Gabriella Mustafá e Lara Campos. Ítalo passou a noite na cola de Giullia, depois os dois trocaram telefones e passaram a se seguir no Instagram. Gabigol também esteve por lá, depois da vitória do Flamengo contra o São Paulo, no estádio do Morumbi. O jogador estava acompanhado do rapper Djonga, com quem apareceu em alguns registros.

Reprodução Instagram Ítalo Ferreira e Erasmo Viana