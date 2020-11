Caio Blat posta foto com namorada e se declara

Reprodução/Instagram/caio_blat Caio Blat e namorada, Luísa Arraes, em foto rara juntos no Instagram

O ator Caio Blat publicou neste domingo, 29, no Instagram fotos com a namorada, Luísa Arraes. Os registros surpreenderam os fãs do casal, que sabem que raramente eles postam fotos juntos . A publicação de Blat ainda carregou uma declaração na legenda.

“Vejo flores em você”, escreveu o ator para a amada.

O casal está no bairro do Poço de Panela, no Recife, conforme Blat marcou na rede social. Também neste final de semana, os dois aproveitaram a estadia no Recife para turistar pelas ladeiras de Olinda. No sábado, 28, Blat postou uma foto de Luísa (que aparece sozinha na imagem) na cidade histórica. “Encontre a gatinha”, se derreteu ele na legenda.

Divulgação/Instagram/caio_blat Foto de Luisa Arraes nas ladeiras de Olinda, publicada por Caio Blat no Instagram

Em resposta simples e direta, Luisa comentou: “amô

– Informações de Quem, do Globo.com