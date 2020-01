Cai o número de mortes por acidentes em estradas do Rio no Réveillon

arrow-options Agência Brasil Caiu o número de mortes em estradas no Réveillon





O número de mortos e feridos em acidentes em estradas federais no estado do Rio de Janeiro no Réveillon caiu em comparação com o mesmo período do ano passado. O dado foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (02), e considerou a operação especial de Ano Novo , realizada no período de 27 de dezembro de 2019 a 1º de janeiro de 2020.

Apesar da queda no número de mortes, a quantidade de acidentes aumentou. De acordo com a PRF, foram registrados 87 acidentes, enquanto no mesmo período de 2018/2019 foram 78. Nesta passagem de ano, porém, foram 91 feridos e cinco mortes contra 97 e sete da operação anterior.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também informou que houve 138 motoristas multados por dirigir embriagados, 536 por estarem sem cinco de segurança, 452 dos caronas sem cinto e 718 infrações aplicadas por ultrapassagens proibidas.

Os agentes recolheram 130 Carteiras de Habilitação e 269 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs).