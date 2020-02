Cafés especiais ganham atenção na região do Caparaó

O Espírito Santo é o segundo maior produtor brasileiro de café, com expressiva produção tanto de Arábica quanto de Conilon. O Estado é responsável por 22% de toda a produção nacional. A região do Caparaó capixaba tem se destacado na cafeicultura e, como não poderia ser diferente, o foco dos produtores tem sido os cafés especiais. Atendendo à demanda dos agricultores, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) tem realizado diversas ações visando à melhoria da qualidade do produto.

Essas ações foram realizadas das pelos Escritórios Locais de Desenvolvimento Rural (ELDR’s) do Incaper em Guaçuí e Ibitirama. Além disso, com o intuito de fortalecer e valorizar a cafeicultura de Alegre, o Instituto promoveu a “I Mostra de Qualidade de Café” do município. O objetivo foi identificar, conhecer e promover os agricultores que produzem café Arábica e café Conilon de qualidade.

“As Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) foram de grande relevância. Também tivemos uma repercussão bastante positiva em relação aos eventos com foco nos cafés especiais, como os concursos de qualidade e as mostras de cafés especiais”, afirmou o coordenador do Centro Regional de Desenvolvimento Rural (CRDR) Caparaó do Incaper, Ricardo Eugênio Pinheiro.

Para 2020, os eventos envolvendo cafés especiais continuarão sendo foco. Além das tradicionais ações de Ater para atender o produtor que procurar os ELDR’s do Instituto, estão previstas as realizações de mostras e concursos de qualidades de café em todos os municípios do CRDR. São eles: Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz Freire e São José do Calçado.

Texto: Hércules Nascimento

