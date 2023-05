Café para empresários apresenta alternativas de crédito e networking na Serra

O principal objetivo de um banco de desenvolvimento é promover financiamento oportuno e adequado, viabilizando o crédito para empresas que precisam de recursos para impulsionar os negócios. No Espírito Santo, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) cumpre esse papel, fundamental para o desenvolvimento regional, e nesta quarta-feira (10), empresários da Serra se reuniram para conhecer as linhas do banco com este objetivo.

Em parceria com a Associação Empresarial da Serra (ASES), o Café de Negócios tem encontros mensais, que seguem até novembro, para as mais de 200 empresas associadas da instituição. A cada encontro, um tema relacionado à gestão das empresas é debatido. As reuniões contam com empreendedores de todos os setores produtivos, além de proporcionar um ambiente favorável a debates para fomentar temas pertinentes ao mundo dos negócios, trazendo oportunidade de criar conexões e conhecer novas possibilidades no mercado.

O gerente Comercial e de Relacionamento do Bandes, Ezequiel Loureiro Nascimento, explica que o trabalho em conjunto entre a instituição e a Associação permite uma melhor identificação de demandas e a consequente adequação de produtos às necessidades das empresas.

“Essa é uma iniciativa muito importante para nós, pois estamos cientes dos desafios que as empresas enfrentam ao buscarem por soluções financeiras adequadas e justamente por essa razão, nos comprometemos em atender este público, oferecendo alternativas de financiamento e investimento com condições únicas no mercado, prazos apropriados e taxas competitivas. O Bandes tem como missão apoiar e fortalecer o desenvolvimento econômico e sustentável do Espírito Santo, e essa parceria com a Associação Empresarial da Serra é uma maneira importante de concluir essa missão”, pontua.

Acesso ao crédito na Serra

Importante polo industrial do Estado, as linhas do Bandes para investimento fixo e misto são ideais para as empresas do município que buscam crédito para a aquisição de máquinas, equipamentos, investimento em pesquisa e inovação, além da capacitação da equipe e obras.

Condições operacionais:

Investimento fixo e misto

Taxa de juros: 0,25% ao mês + Selic.

Prazo total: de até 5 anos.

Carência: de até um ano.

