Café é protagonista de novo circuito turístico proposto na Ales

A produção de grãos de alta qualidade do tipo arábica deve ser o principal atrativo do Circuito Turístico dos Cafés Especiais de Vila Pontões. O distrito, localizado em Afonso Cláudio, poderá agregar valor à agricultura por meio do turismo caso o Projeto de Lei (PL) 467/2025, do deputado Adilson Espindula (PSD), seja aprovado e venha a se tornar lei.

Entre os objetivos do projeto está o fortalecimento das propriedades produtoras de cafés especiais e da economia local, por meio da geração de renda para agricultores, empreendedores, artesãos e demais envolvidos na cadeia produtiva e turística.

Formado pelas localidades de Alto Planalto, Planalto de Boa Sorte, Córrego do Cedro, Rancharia, Bom Será e Sede, o circuito quer promover e reconhecer a qualidade e identidade dos produtos cultivados na região de Vila Pontões.

O autor da proposta reforça o potencial turístico da região, que pode “oportunizar aos turistas experiências com vivências rurais, permitindo que os visitantes mergulhem na cultura do café e nas histórias das famílias que, com empenho e saber transmitido ao longo das gerações, constroem a

identidade da região”.

O projeto prevê a possibilidade de parcerias do poder público com universidades, institutos federais, sindicatos, iniciativa privada e entidades do terceiro setor, a fim de apoiar atividades de cunho turístico, científico e de desenvolvimento local de forma sustentável.

Se aprovado em plenário e sancionado, o projeto referente ao circuito turístico dos cafés especiais de Vila Pontões entrará em vigor a partir da data de sua publicação em diário oficial.

O texto ainda será lido e avaliado pelas comissões parlamentares de Justiça, de Turismo, de Agricultura e de Finanças.

Confira aqui o andamento do PL 467/2025

Fonte: POLÍTICA ES