Café da manhã saudável: opções para substituir a farinha de trigo

Não há quem resista a um pão quentinho no café da manhã, certo? Mas, apesar de ser deliciosa, essa não é a escolha mais saudável para consumir em uma das principais refeições do dia. De acordo com a nutricionista Luciana Carvalho, existem outras opções mais nutritivas e igualmente saborosas para substituir a farinha de trigo .

“O trigo que comemos hoje não é o mesmo que os nossos ancestrais consumiam. Ele foi modificado geneticamente para que aumentasse sua capacidade de produção nas fábricas mundo afora”, explica a especialista. Por isso, o ideal é repensar o consumo desse ingrediente que, além de ser rico em carboidratos, contém glúten – uma proteína de difícil digestão.

Pensando nisso, a nutricionista ensina três maneiras de substituir o trigo e adotar alternativas mais saudáveis no seu cardápio diário, incluindo uma receita saborosa e fácil. Confira!

3 substituições saudáveis e deliciosas para a farinha de trigo

Tapioca

Além do típico pão francês, a tapioca é um dos ingredientes favoritos no café da manhã, especialmente entre as blogueiras do mundo fitness . Mas será que essa é uma opção realmente saudável? “Em termos calóricos, eles são praticamente iguais. Em relação à parte nutricional, ela é livre de glúten e o pão não é”, diz Luciana.

Uma dica para potencializar os benefícios da tapioca na refeição e aumentar a sensação de saciedade é ingerir o alimento acompanhado de fibras (como chia, aveia, gergelim e linhaça) ou uma proteína (como ovos, queijos, frango e grão de bico).

Pão integral

Assim como o pão francês, o pão integral também contém glúten. Entretanto, ainda pode ser uma substituição mais saudável para o café da manhã, contanto que haja equilíbrio nutricional: “Ele deve ser consumido sempre dentro de uma alimentação com proteínas, fibras e frutas, para que sejam fornecidos os nutrientes necessários para uma refeição completa”.

Se essa for a sua escolha, o ideal é dar preferência para os pães de fermentação natural, que tem menor índice glicêmico, são de mais fácil digestão e bem nutritivos. Fica a dica!

Receita: panqueca proteica de aveia

Para te ajudar a fazer escolhas mais saudáveis no café da manhã e substituir a farinha de trigo, a nutricionista trouxe uma receita especial de panqueca proteica de aveia. Aprenda a preparar agora mesmo!

Ingredientes:

2 ovos (apenas a clara) ou 1 ovo (clara e gema)

1 colher (sopa) de farelo de aveia ou aveia em flocos finos (sem glúten, de preferência)

2 colheres (sopa) de leite vegetal ou integral

Sal, pimenta do reino, ervas e alho picado a gosto

Modo de preparo:

Bata o ovo e, em seguida, misture o restante dos ingredientes até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente, em fogo médio, e pincele com azeite. Coloque a mistura e deixe por 3 minutos até a parte de baixo estar dourada. Com a ajuda de uma espátula, vire a panqueca e repita o processo do lado oposto. Retire e sirva ainda quente!

