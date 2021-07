CAFÉ/CEPEA: Tempo seco favorece avanço da colheita de arábica

Cepea, 14/07/2021 – A colheita de café arábica da temporada 2021/22 tem sido favorecida pelo tempo seco neste mês. Levantamento do Cepea mostra que, até a última semana, cerca de 50 a 60% da produção havia sido colhida na região das Matas de Minas/Zona da Mata Mineira. Por outro lado, no Sul de Minas e na Mogiana (SP), as atividades estavam mais lentas, com a colheita se aproximando dos 30%. Apesar do bom ritmo neste mês, agentes apontam que a colheita desta temporada está um pouco atrasada em relação aos anos anteriores, por conta das floradas tardias em 2020 e da maturação mais lenta. Quanto aos preços do arábica, nessa terça-feira, 13, o Indicador CEPEA/ESALQ do tipo 6, posto na capital paulista, fechou a R$ 836,9/sc de 60 kg, alta de 2,42% frente à terça anterior, 6.