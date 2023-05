CAFÉ/CEPEA: Negócios estão lentos; a colheita de arábica avança aos poucos

Cepea, 10/05/2023 – O ritmo de negócios envolvendo o café arábica está bastante lento no spot nacional. O preço da variedade vem operando pouco acima dos R$ 1.000,00/saca de 60 kg, mas esse valor não anima parte dos produtores, que prefere segurar seus lotes em detrimento de disponibilizá-los. No campo, a colheita avança aos poucos. De acordo com agentes consultados pelo Cepea, os cafés colhidos na região de Garça (SP) que têm chegado para prova apresentam boa qualidade. Já em Mogiana, relatos apontam para grãos ainda bem verdes, mas alguns produtores optaram por dar sequência aos trabalhos, já que as chuvas ocasionaram significativa derrubada de cafés no chão. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

