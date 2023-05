CAFÉ/CEPEA: Negociações seguem pontuais; safra deve ser maior em 23/24

Cepea, 24/05/2023 – Alguns negócios envolvendo os cafés arábica e robusta têm sido observados no spot nacional. De acordo com levantamento do Cepea, mesmo que os valores não sejam os esperados por produtores, os custos iniciais das colheitas têm sido pagos com a venda desses pequenos lotes. Além disso, a procura por parte das indústrias começa a crescer, e parte desses demandantes precisa pagar preços maiores para conseguir fechar negócio. Neste momento, produtores ainda têm se mantido afastados e seletivos sobre os momentos de venda, visto que grande parte desses agentes está capitalizada. No campo, agentes consultados pelo Cepea têm opiniões divergentes sobre o volume de café que será colhido na safra brasileira 2023/24. Todavia, mesmo que seja de bienalidade negativa, estimativas da Conab indicam que a colheita desta temporada deve ser superior à da anterior. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado