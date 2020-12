CAFÉ/CEPEA: Indicador volta a superar R$ 600/sc, mas liquidez segue baixa

Cepea, 22/12/2020 – A liquidez no mercado brasileiro de café segue bastante lenta neste mês de dezembro. No início da semana passada, o Indicador CEPEA/ESALQ do café arábica tipo 6 bebida dura para melhor, posto na capital paulista, voltou a superar os R$ 600/sc, o que não era observado desde o encerramento de novembro. Pesquisadores do Cepea indicam que esses avanços, contudo, resultaram apenas em poucas comercializações que envolveram pequenos lotes de cafés mais finos. No geral, a proximidade das festas de final de ano e também o fato de volume significativo de café já ter sido comercializado mantêm uma parcela expressiva de compradores e de vendedores fora de mercado. Fonte: www.cepea.esalq.usp.br