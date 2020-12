CAFÉ/CEPEA: Indicador do arábica recua 26 Reais/sc neste início de mês

Cepea, 09/12/2020 – Os preços internos do café arábica estão em queda neste início de dezembro. De acordo com pesquisadores do Cepea, a pressão vem da desvalorização do dólar e do recuo nos valores externos. Nesta parcial do mês (entre 30 de novembro e 8 de dezembro), o Indicador CEPEA/ESALQ do tipo 6 bebida dura para melhor, posto na capital paulista, recuou 26,08 Reais por saca de 60 kg (ou -4,3%), fechando a R$ 580,91/saca de 60 kg na terça-feira, 8. Assim, depois de o ritmo de negócios ter registrado leve aumento na última semana de novembro, voltou a se enfraquecer neste começo de dezembro, tendo em vista que grande parte dos vendedores se afastou do mercado. Além das recentes quedas nos valores, incertezas relacionadas à produção em 2021/22 e o alto volume já comercializado (tanto para a atual safra quanto para a próxima) também influenciam a retração de agentes. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br