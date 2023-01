CAFÉ/CEPEA: Chuvas influenciam preços do café; liquidez está baixa

Cepea, 11/01/2023 – Janeiro começou com grandes volumes de chuva nas principais regiões produtoras de café do Brasil, o que tem influenciado as cotações, de acordo com informações do Cepea. Com as precipitações favorecendo o desenvolvimento das lavouras, os preços do café arábica recuaram nos últimos dias. Após certa estabilidade nos primeiros dias do ano, na casa dos R$ 1.025/saca de 60 kg, o Indicador CEPEA/ESALQ do tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista abriu esta semana a R$ 1.002,85/sc. De acordo com agentes consultados pelo Cepea, as chuvas volumosas também têm prejudicado algumas estradas importantes para o transporte e o escoamento da produção, bem como a entrega de insumos. Quanto à liquidez, diversos agentes se mantiveram afastados do mercado na primeira semana do ano, dificultando as negociações. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: CEPEA