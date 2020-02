Caetano Veloso em SP: Bloco Tarado Ni Você toma as ruas do centro

arrow-options Pâmela Perez/Reprodução Instagram @naoenao_ Campanha de coletivo feminista chega a 15 estados no Carnaval 2020

Em seu primeiro dia, o Carnaval 2020 já mostrou que a campanha contra o assédio “não é não” realmente “colou” no país e conta com o apoio de foliãs, celebridades e órgãos do governo.

A campanha tem como seu principal motor o coletivo feminista “não é não” que surgiu em Rio de Janeiro que distribui desde 2017 tatuagens temporárias gratuitamente para mulheres em blocos de rua.

No ano passado, o coletivo participou do carnaval de nove estados e em 2020 já está em 14 estados e no Distrito Federal: Amazonas, São Paulo, Piauí, Paraná, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Paraíba, Santa Catarina, Bahia, Pará e Rio Grande do Sul.

A iniciativa do coletivo contaminou o carnaval e várias prefeituras, empresas, entidades civis, cidadãos e cidadãs adotaram a #naoenao. No Instagram a hashtag tinha mais de 70 mil publicações no fim da manhã deste sábado.

A atriz Leandra Leal que carregou o estandarte do tradicional bloco carioca cordão do Bola Preta e adotou a campanha

Leandra Leal carregou o estandarte do Bola Preta na manhã deste sábado e mandou o recado: não é não









O Conselho Federal da OAB também divulgou a hashtag

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou a campanha









Entre as empresas, a CityFarma também adotou a campanha

Empresas também divulgaram a campanha Não é não em suas redes sociais