Cães caramelo invadem missa e tentam cruzar no altar; vídeo

Padre ficou perplexo com atitude dos cães durante a missa.

Cachorros são alguns dos animais mais queridos pelos seres humanos. Estudos apontam que a relação entre o homem e o cão data de cerca de 17 mil anos atrás, a partir da domesticação de filhotes de lobos selvagens, os quais foram se adaptando e evoluindo, ao ponto de se tornarem mais dóceis e “úteis” para determinadas funções, como segurança e transporte.

Hoje em dia, os “doguinhos” podem ser facilmente encontrados na casa de muitas pessoas. Mas dois, em especial, provocaram cenas bastante inusitadas durante uma missa na Paróquia Santa Rita, em Juiz de Fora-MG.

As cenas, gravadas durante a transmissão ao vivo da missa, logo ganharam destaque nas redes sociais e viralizaram, provocando diversas reações entre os internautas.

Os dois vira-latas de cor caramelo invadiram o altar, se aproximaram do padre Pierre Maurício enquanto ele presidia a celebração e passaram a rodear o religioso, tentando chamar a atenção dele.

Em determinados momentos, a dupla chegou a sair do local e logo retornou. Eles cheiravam os calçados do padre, balançavam a cauda e chegaram até a puxar a batina do sacerdote, que chegou a pausar o seu discurso para fazer carinho e dar atenção aos animais.

“Eles não foram batizados ainda, não é possível”, brincou o padre, enquanto os cachorros o cercavam. Após alguns segundos de interrupção da fala e tentando retomar seu raciocício, Pierre é surpreendido por uma atitude inesperada dos vira-latas.

Um dos bichos monta no outro e tenta cruzar em pleno altar da igreja, na frente do padre e do público. O religioso, ao perceber a cena, exclama: “Que isso? Meu Deus! Jesus amado! Acabei de crer que não foram batizados”, disparou.

“Meus filhos, não pode fazer isso aqui! Que coisa feia! Vai lá pro mato”, comentou o padre, em meio a risadas das pessoas que estavam no local.

Vídeo: