CadÚnico: votação de urgência para novo prazo

Os deputados votam, na sessão virtual ordinária desta terça-feira (26), com início às 15 horas, o pedido para tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei (PL) 299/2020. Oriunda do governo do Estado, a iniciativa prorroga o prazo de inscrição de famílias no Cadastro Único (CadÚnico) tendo em vista o pagamento do benefício Cartão Reconstrução ES, criado no início do ano para famílias de baixa renda atingidas pelas fortes chuvas do mês de janeiro de 2020.

Na Ordem do Dia, outra matéria do governo, o PL 300/2020, deverá ser votado pelos parlamentares. A proposta trata da doação, por parte do Estado para o município de Vitória, de imóvel com área de 2 mil m² na Rua Elaine Silva Friebel, nº 110, bairro Romão, na Capital, para funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Jacinta Soares de Souza e Lima. A prefeitura terá um período de cinco anos para demolir a edificação atual e construir a nova escola.

Ainda na pauta está o PL 23/2019, do deputado Bruno Lamas (PSB). A proposta permite o parcelamento em até 12 vezes do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). No entanto, recebeu uma emenda substitutiva, neste ano, da deputada Raquel Lessa (Pros), que amplia a possibilidade de parcelamento para 48 vezes.

A Comissão de Justiça deverá emitir parecer sobre as emendas recebidas pelo PL 197/2020, de Hudson Leal (Republicanos), que determina a redução de mensalidades escolares enquanto durar o período de isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus.

