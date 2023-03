Cadeirantes brigam dentro de ônibus e video viraliza; vídeo

No vídeo é possível perceber que um dos homens estava no espaço destinado a cadeirantes e o outro no corredor do ônibus

O vídeo de dois homens em cadeira de rodas brigando dentro de um ônibus viralizou nas redes sociais. Durante o desentendimento, um dos cadeirantes chegou a derrubar o outro da cadeira.

De acordo com o site RicMais, o episódio foi registrado na terça-feira (28), em Campo Grande, no Mato Grosso.

Nas imagens é possível perceber que um dos homens estava no espaço destinado a cadeirantes e o outro no corredor do transporte público. Em seguida, o homem derruba o outro cadeirante que tenta acertá-lo com um objeto pontiagudo. Ainda dá para ouvir os dois discutindo e os passageiros gritam pedindo para que os envolvidos parassem a briga.

Apesar da cena chocante, ninguém ficou ferido. Não há informações se foi registrado boletim de ocorrência sobre o fato junto à Polícia Civil.

