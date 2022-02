Cadeirante é atropelada por ônibus do Transcol no ES; vídeo

Um ônibus do Sistema Transcol atingiu uma jovem cadeirante num ponto localizado no bairro Bela Aurora, em Cariacica. O atropelamento foi filmado por câmeras de segurança, na tarde desta segunda-feira (31).

Pelas imagens, é possível perceber que a altura do passeio público era maior do que a jovem poderia subir com a cadeira de rodas, o que o deixou no nível do asfalto.

Vídeo:

Mesmo assim, ao perceber a parada do ônibus, a mulher tentou ficar o mais próximo possível da calçada. Porém, quando o veículo arrancou, o jovem foi atingido e a cadeira, danificada.

As pessoas mais próximas prestaram os primeiros socorros e uma unidade do Samu foi ao local. A jovem foi encaminhado para um hospital mais próximo.

Procurada, a Ceturb enviou nota sobre o assunto e lamentou o ocorrido. Informou também que “vai notificar o consórcio operador para apurar os fatos e informar quais providências serão tomadas”.