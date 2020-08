Cadáver de mulher é encontrado sem pele do rosto e cabelo

Prefeitura de Olinda Vice-prefeito foi sequestrado por quatro suspeitos

O vice-prefeito da cidade de Olinda, em Pernambuco , Márcio Botelho, foi sequestrado por quatro homens armados na noite desta terça-feira (18) e liberado pelos suspeitos poucas horas após a ação, no município de Jaboatão dos Guararapes, na madrugada desta quarta (19).

A informação do sequestro e da liberdade do vice foi dada pelo secretário de Segurança Pública da cidade, coronel Pereira Neto. Segundo o oficial, Botelho foi levado no próprio carro após ser abordado na região da Ilha do Rato, uma favela da cidade da Região Metropolitana do Recife.

Os suspeitos pediram dinheiro e senhas do cartão do político, o ameaçaram de morte, dirigiram por quilômetros e o agrediram, o abandonado às margens de uma rodovia duas cidades depois. A suspeita é de que os sequestradores tenham se assustado com alguma movimentação na rua.

Um dos suspeitos do crime foi preso na cidade de Ipojuca, no Litoral Sul pernambucano, na mesma região onde uma chacina foi registrada no começo do mês. A identidade dele não foi divulgada pela polícia. Pelo menos outros três suspeitos são procurados.

Apesar do susto, o vice-prefeito passa bem.