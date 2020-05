Cadastro do CartãoGV pré-pago pode ser feito pela Internet

.

A modalidade do CartãoGV pré-paga, lançada em virtude da necessidade de diminuir a circulação de dinheiro devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), é comercializada sem a necessidade de realizar cadastro. Mas para cadastrar e vincular seu documento ao CPF, basta acessar o site www.cartaogv.com.br e realizar o procedimento.

Em caso de perda ou roubo do cartão, quando ele é cadastrado, é possível realizar o bloqueio e o resgate dos créditos que estavam disponíveis para um novo cartão. Além disso, o cadastro é importante para viabilizar a recarga nas modalidades on-line (site e aplicativo).

A versão pré-paga foi criada para estimular o uso do cartão e diminuir o contato entre passageiros e cobradores, visando à proteção de todos. O cartão pré-pago pode ser adquirido pelo valor de R$ 7,80 (duas passagens) e sem a necessidade de cadastro.

O cartão sem cadastro ainda pode ser recarregado nas máquinas de autoatendimento, nas lojas, com os agentes de venda ou ainda na rede de parceiros.

Como cadastrar:

Acesse o site: www.cartaogv.com.br e escolha no menu a opção “Cadastro e Atualização do seu CartãoGV”. Depois, basta preencher com seus dados e enviar. O cadastro ficará ativo em até 02 dias.

