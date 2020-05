Cada vez mais mulheres se unem em apoio às vítimas de Violência Doméstica e Familiar

No atual contexto de pandemia do novo coronavírus, uma corrente de solidariedade às vítimas de Violência Doméstica e Familiar se formou. Nesta semana, mais um vídeo foi divulgado e já está sendo compartilhado para orientar mulheres que sofram agressões durante o período de isolamento social.

A iniciativa é da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, inspirada em outros vídeos que já ganharam as redes sociais do estado, do Brasil e do mundo. Para a segurança das vítimas, a mensagem de positividade é transmitida em silêncio, por meio de cartazes com dizeres de apoio e números de telefones da rede de serviços que podem ser acionados pelas mulheres que forem agredidas.

Mais uma vez, diversas mulheres abraçaram a ideia e escreveram suas próprias mensagens, entre elas: servidoras do TJES, advogadas, juiz, subsecretária de políticas para mulheres do Espírito Santo, representantes do CRAMSV e do CRAMVIVE, secretária de políticas para mulheres da Serra, delegada de plantão da mulher da Grande Vitória, delegada-chefe de combate à violência contra a mulher da polícia civil, defensora-pública coordenadora de promoção dos direitos e defesa das mulheres, professora da Ufes, psicólogas, secretária de Direitos Humanos do ES, representantes do Programa Mulher Superando o Medo e do Grupo Guerreiras da Paz e voluntárias.

De acordo com a servidora da COMVIDES, Maria Inês Martins, o objetivo de todos os vídeos que estão virando febre na internet é mostrar “que a vítima de violência não está sozinha. E que diversas mulheres estão ali pra ajudar. Estamos trabalhando de forma remota e, se ela precisar, pode telefonar, mandar email, mensagem de whatsapp e, inclusive, fazer registro online”, destaca.

Para a Coordenadora Estadual de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, juíza Hermínia Azoury, o vídeo que traz o silêncio verbal mas fala por meio cartazes, que as vítimas estão sendo alertadas e acolhidas. “Todo direcionamento que vítimas esperam ouvir daquelas que cuidam delas, para que possam viver com seus filhos em um ambiente propício de felicidade e amparo. É com satisfação que vejo essa batalha, uma política pública salutar de mulheres que se colocam à disposição pra dizer que as vítimas não estão sozinhas”.

Assista ao vídeo!

Vitória, 12 de maio de 2020

