Caçula da cantora gospel Eyshila, Lucas Santos pede: “Deixem minha mãe em paz”

Se levarmos em conta a mensagem que o filho da cantora gospel Eyshila, uma das mais famosas do Brasil, recebeu, compartilhou e já deletou, infelizmente, quando a pandemia passar, não seremos melhores enquanto humanidade. Pelo contrário! Para quem não sabe, Lucas Santos, que assumiu sua homossexualidade há pouquíssimos dias e adotou o Peridot como nome artístico de drag queen, vem sofrendo com os ataques feitos nas redes sociais. Diante disso, precisou pedir para deixarem sua mãe em paz. Um gesto contra o preconceito e a desumanização de certos grupos na sociedade.

Nela, uma seguidora afirmava não suportar vê-lo “montado”. Mais do que isso, que considerava que Eyshila havia perdido seus dois filhos — Matheus Oliveira, devido ao agravamento do seu quadro de meningite, com encefalite herpética, em 2016, e, agora, ele. A mulher ainda fez questão de lembrá-lo sobre o que dizia a Palavra de Deus em relação à homoafetividade. “Quando você diz que conheço a ‘palavra de Deus’, te digo o que realmente conheço: um livro. Incrível, fascinante, histórico, estranho, contraditório, lindo, preconceituoso, amoroso, confuso, inspirador e imperfeito”, respondeu.

Eyshila também se pronunciou sobre o “outing” de Lucas. “São nossos filhos, não nossos troféus. São nossos, mas são seres independentes. Não são a nossa continuação, mas têm sua própria história, com suas escolhas e suas experiências. Pais, amem seus filhos! Amemos sem culpa e sem vergonha alguma. Afinal, quem ama não deve nada a ninguém.” O desabafo coincidiu com algumas falas de seu caçula por meio da ferramenta Instagram Stories, como: “Se pudesse escolher, ela teria um filho gay? Não”, “Se pudesse escolher, eu teria uma mãe pastora evangélica? Não”, mas “Seguimos nos amando e nos respeitando, em prol de uma vida pacífica e saudável”. Como os dois já ajustaram os ponteiros, que tal praticarmos um pouco mais de empatia, hein? Vale a reflexão!

Enquanto aguarda a volta aos palcos e a estreia do filme “Amigas de Sorte”, Julio Rocha, que pode ser visto no compacto especial da novela das 21h da Globo, “Fina Estampa”, tem desempenhado seu melhor papel: o de pai. Ao descrever o nascimento do caçula Eduardo, de apenas um mês, fruto do relacionamento com a veterinária Karoline Kleine, ele não escondeu a emoção. “Chegou para iluminar nossas vidas, tornar nossos dias mais felizes e para preencher ainda mais nosso tempo com um amor bem intenso, sem dúvidas! Tenho ficado mais com o José, que é o nosso filho mais velho e que já está com um ano e exige muita atenção. Como o Dudu não tem horário certo para mamar, está praticamente grudadinho na Karol. Estamos improvisando as responsabilidades e está dando certo.” Mas não acabou, não. O ator e cantor, que vê na família sua maior fonte de inspiração, também comentou que, quando chegou da maternidade com o Eduardo, o José ficou um pouco enciumado, mas por pouco tempo. “Vou dar minha vida para que sejam unidos, sempre se respeitem, se amem, se admirem e aproveitem tudo juntos.” Alguém duvida?

Cantor gospel que faz parte da playlist de Anitta

Destaque no gospel, Eli Soares continua inspirando e tocando os corações. Quem se lembra de Anitta, que é praticante de candomblé, defendendo Xanddy, do Harmonia do Samba, naquele episódio de intolerância religiosa de grande repercussão na mídia? Pois bem, um dos trechos do recado deixado pela “mais internacional das nossas artistas” dizia: “Enquanto escrevo isso pra você, coincidentemente, escuto ‘Me Ajude a Melhorar’, do Eli Soares, que é uma das minhas músicas favoritas”. O cantor e compositor está em plena divulgação do vídeo “Tu És Soberano”, que faz parte do DVD “Memórias 2” e que vem sendo apresentado em partes, e do álbum homônimo, lançado no último dia 19 de maio.

Para Eli, a escolha da composição de Jonas Peres tem uma razão especial. “Além de ter marcado uma geração de adoradores no Brasil, no final dos anos 1980, representa a grandeza do nosso Deus. Ela foi a primeira que gravei para esse repertório. Fizemos um arranjo diferente do original, que criou suspense quando comecei a cantar. O público presente participou, e, naquele momento, tive a sensação de estar pronto para toda a gravação restante. Trata-se de uma linda canção de um dos projetos mais relevantes do segmento, o Ministério Koinonya”, destacou à coluna.

Eli Soares já emplacou diversos hits nas rádios e plataformas de streaming, como “Eu Sou”, “Crente que Ora”, “Casa de Deus”, além de seu maior sucesso, o citado por Anitta, que tem hoje mais de 77 milhões de acessos.

Momento ímpar

No elenco de “1 Contra Todos”, que conquistou quatro indicações ao Emmy internacional e se tornou a série nacional da Fox de maior audiência, também exibida no Globoplay, Cristiane Machado é a estrela da nova campanha da Monthal, tida como sinônimo de luxo e conforto na hora de dormir. O ensaio realizado no Rio de Janeiro será veiculado em breve nas redes sociais da marca. Por falar em cliques, registros e afins, dias antes do início da quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus, ela aceitou o convite do fotógrafo Filipe Rhodes para posar como uma das deusas gregas em seu novo projeto. O resultado? “Maravilhoso, surpreendente”, manifestou-se a artista, vestida de Ártemis, uma das mais importantes do panteão.

Por que choras, Sula?

Elisabete Ponte é a influencer que chamou a atenção da mídia especializada em celebs por ter se inspirado em uma casa de boneca e investido cerca de R$ 200 mil reais na decoração do seu chamado “cantinho aconchegante cor-de-rosa”. Em rápido bate-papo com iG Gente, ela contou que não há idade para a realização de um sonho e que esse, em especial, carrega desde a infância, já que na época sua família não tinha condições financeiras. Mas qual o significado desse tom na sua vida? “Romantismo, ternura, ingenuidade, beleza, suavidade, pureza e delicadeza”, confidenciou a também master coach e modelo comercial. Por fim, Elisabete abriu o jogo e revelou de onde vieram os tão comentados objetos de decoração. “Comprei em diversos lugares dos Estados Unidos e do Brasil. Até meus cotonetes são rosinhas”, contou, entre risos. Brincadeiras à parte, a cantora Sula Miranda já teve o rosa como marca registrada. Na época em que se apresentava com o repertório todo sertanejo, ela alugou uma casa para montar o seu escritório, e o pintor errou na cor. Foi paixão à primeira vista!

Soletrando!

Você se lembra daquele comercial de TV em que o apresentador da Globo Luciano Huck aparece falando frases que parecem impossíveis de serem ditas? Aquilo se chama trava-língua e é um ótimo exercício para se comunicar corretamente. Uma pena que uma famosa ainda não saiba da existência do tal recurso. Ao gravar um vídeo de um evento, ela leu o flyer todo e ignorou a arte do improviso. Para piorar, tropeçou na palavra workshop, que virou algo como “uôrqui chóqui”. Alguém avisa?

Conta Bandeira

• Alok uniu forças com dois grandes artistas internacionais e lançou nesta sexta, dia 10, a track “Don’t Cry For Me” em todas as plataformas digitais. Em poucas horas, já dava as caras nas “43 playlists Music Friday’s”. Com uma pegada mais pop, a faixa conta com o também DJ e produtor Martin Jensen e o hitmaker Jason Derulo, que está em quarto lugar no Spotify Global com seu single “Savage Love”. Mas engana-se quem pensa que as novidades param por aí: Alok, que é o segundo maior artista de dança eletrônica do mundo, com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, anuncia para a semana que vem a chegada do videoclipe.

• A live solidária da ONG Florescer, presidida por Nádia Bacchi, mãe de Karina Bacchi, continua rendendo bons frutos para o ator mirim Pedro Henrique Marchetti, o PH Marchetti, que ostenta orgulhoso em seu currículo a participação em diversos musicais de sucesso. Em clima junino, a ação solidária também contou com a presença de Mylla Christie, Pietra Quintela, Tato, vocalista do Falamansa, Frank Aguiar e Mara Maravilha, que “oficializou” sua união com o noivo, Gabriel Torres, sob a bênção do padre, vivido pelo cantor Falcão. À coluna, o garoto ressaltou a importância das ONG’s e dos projetos sociais no auxílio aos mais vulneráveis aos efeitos econômicos e de saúde nestes tempos de pandemia. Belo gesto!

• Natural de Araxá, Minas Gerais, Tatiane Salles viu sua vida mudar da noite para o dia. Formada em engenharia de produção, largou tudo para trabalhar como modelo no continente asiático. Como em um conto de fadas, fez sucesso por lá: foram inúmeras revistas, catálogos e campanhas, mas, infelizmente, precisou interromper seu sonho por causa de um diagnóstico de aneurisma cerebral. “Estava com vários contratos assinados, mas precisei retornar devido a fortes dores de cabeça. Como o quadro se agravou repentinamente, perdi a consciência e fui submetida a uma microcirurgia. Fiquei com sequela de déficit de memória.” A top mineira também contou que continua fazendo tratamento em São Paulo e que não perde a esperança de voltar a brilhar onde sempre se viu desde criança: no mundo da moda. “Até hoje recebo convites e digo que retornarei em breve, que é somente uma fase e que vai passar”, destacou, minutos antes de confessar que outro desejo de seu coração é o de conhecer a Europa. Torcida do bem total do lado de cá, Tati!

• Apresentadora do programa “Em Destaque”, Priscilla Silvestre foi prestigiar a reabertura do Studio Beauty Bar, na Lapa, Rio de Janeiro. Por lá, aproveitou para saber das novidades com a CEO da empresa e especialista em beleza, Aline Vieira, que tem diversas certificações internacionais e adiantou que as técnicas como lash lifting, que apenas dá curvatura e não alonga os cílios, e brown lamination, febre na Europa e que agora chega ao Brasil com tudo, são as grandes tendências. Sabe aquele estilo que a Cleo Pires usou há um tempo? Mais ou menos daquele jeito!

• Nail designer queridinha de famosas, como Gretchen, Luísa Sonza, Evelyn Regly, Solange Gomes, Jenny Miranda, Gkey e Adriana Bombom, Márcia Câmara não cabe em si de tanta felicidade. E o motivo é um só: com a flexibilização das medidas de distanciamento social, ela conseguiu reabrir a esmalteria depois de quase três meses e ainda voltar com gás total aos atendimentos. Mas, durante esse tempo, não ficou parada, não. Aproveitou para se preparar e adaptar o espaço, localizado no Rio de Janeiro, ao “novo normal”. Tanto que investiu em profissional expert em biossegurança, protetor salivar, totem para álcool em gel, purificador de sanitização, entre outros benefícios. “Fiz pensando na minha segurança e na das minhas clientes. Serei rígida no processo”, afirmou, mostrando conscientização.

• Carol Capel tem muitos motivos para comemorar. Um deles é o recebimento de duas placas Hotmart Black, dadas aos usuários da plataforma que atingem um milhão de reais em vendas. Graças ao curso “Carol me Ensina Inglês”, a youtuber e empresária conseguiu. Fora isso, ultrapassou a marca de 100 mil seguidores no Sparkle, aplicativo criado pela Hotmart, em apenas dois meses. “Estou muito feliz. Ali, posso mostrar quem realmente sou, sem medo do que vai acontecer”, comemorou a multimídia, que tem quase dois milhões de inscritos no YouTube e mais de 400 mil seguidores no Instagram.