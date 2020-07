Cachorros são esfaqueados e envenenados em Belo Horizonte

Se você quiser ir lá, pode ir. Ele é asfaltado, vai ficar bonito. Vai dar vontade de morrer! Brincadeira…”, disse o prefeito a uma rádio local.

O prefeito de Itamaraju, uma pequena cidade do extremo Sul da Bahia, deu o que falar após discursar sobre a reinauguração do cemitério da cidade durante uma entrevista à Rádio local. Ao comentar obras do novo cemitério da cidade, Marcelo Angênica (PSDB) não se conteve e acabou perdendo a mão nos elogios: Se você quiser ir lá, pode ir. Ele é asfaltado, vai ficar bonito. Vai dar vontade de morrer! Brincadeira…”, disse o prefeito a uma rádio local.

Nem mesmo o repórter conseguiu se segurar e respondeu: “Se você quiser, pode ir. Eu não quero não”, disse ao prefeito. O bate papo foi ao ar no programa Jornal do Meio Dia, na última terça-feira.

O cemitério em questão receberá o nome de Frei Beto e, segundo moradores, está sendo construído no ritmo de uma obra de igreja. Ao custo de R$ 3 milhões, o projeto está atrasado. A última previsão era de que ele seria inaugurado em 21 de março.

Assista a entrevista:

(*Por Dentro da Notícia)