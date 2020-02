Cachorro que ficou ao lado de corpo é acolhido pela família de rapaz morto

Após o rapaz ser morto o cão sentou ao lado do amigo durante o trabalho da polícia

Um cachorro ficou ao lado do corpo do dono e chamou a atenção dos internautas. Após o rapaz ser morto, o cão sentou ao lado do amigo durante o trabalho da polícia.

O crime aconteceu na última quarta-feira (12), em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Civil, Auri Rogério Lemes Mendes, de 32 anos, foi visto discutindo com um homem e imagens de câmeras de segurança registraram o animal correndo atrás do suspeito.

O cão foi acolhido pela família do rapaz como forma de agradecimento, a lealdade do animal comoveu toda a cidade.

(*R7)