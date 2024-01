Foto: Reprodução Cachorro na praia: veja o que levar e 3 dicas de cuidados fundamentais

Existem raças de cachorro que amam um mergulho no mar. Porém, ao levá-los para a praia, é essencial estar preparado para garantir que eles tenham uma experiência segura e agradável . Por isso, separamos todas as dicas que você tem que saber quando sai de casa com seu pet. Planeje bem um dia na praia com seu amigo canino e confira essas dicas cruciais para garantir o bem-estar e a diversão do seu companheiro .

Esteja pronto para proporcionar ao seu cachorro um dia alegre , seguro e divertido e garanto que depois dessa experiência você não terá mais vontade de aproveitar uma praia sozinho! Saiba então o que levar e 3 dicas de cuidados fundamentais.

O que levar para um dia na praia com o cachorro?

1. Bebedouro

Manter seu cachorro hidratado é fundamental, especialmente sob o sol escaldante da praia. Sendo assim, leve um bebedouro portátil para garantir que seu pet tenha acesso fácil à água fresca.

2. Colchonete ou Canga

Levar um colchonete ou canga além de proporcionar um espaço confortável para seu cachorro relaxar na areia, irá ajudar a manter seu animal de estimação limpo, evitando que muita areia fique presa em seu pelo.

3. Coleira/Peitoral/Guia

A coleira é importante para manter seu cachorro sob controle e garantir a segurança de todos na praia. Em áreas movimentadas, usar uma guia é essencial para evitar que seu cachorro se afaste ou interaja de maneira indesejada com outros frequentadores. Lembre-se que nem todo mundo é obrigado a gostar do seu pet da mesma forma que você gosta.

4. Guarda-Sol

O guarda-sol oferece sombra para proteger seu cachorro do calor excessivo. Cães podem facilmente superaquecer, então ter um lugar fresco para descansar é crucial para o bem-estar deles.

5. Saquinho Cata-Caca

Este item é essencial para manter a praia limpa e agradável para todos. Tenha responsabilidade ambiental ao recolher as fezes do seu cachorro.

6. Shampoo para banho após entrar no mar

Garante que seu cachorro esteja limpo e confortável após o mergulho. Lavar o seu pet corretamente evitará problemas de pele causados pelo sal e areia.

7. Capa para manter o banco do seu carro limpo

Lembre-se de proteger o interior do seu veículo da areia, água e possíveis sujeiras com capas para banco de carro. Esse item simples facilitará a limpeza e ajudará a evitar danos ao estofamento do carro.

Dicas para cuidar do seu cão na praia

Agora que você já sabe o que tem que levar para a praia, confira algumas dicas para proteger o seu pet.

1. Tenha certeza das vacinas

Antes de planejar um dia de diversão na praia com seu cachorro, é fundamental realizar um check-up veterinário. Certifique-se de que todas as vacinas estejam em dia, incluindo o antipulgas e o vermífugo. O veterinário também pode fornecer orientações específicas para a região de praia, especialmente em relação à prevenção do verme do coração, um cuidado crucial para a saúde do seu pet. Ao garantir que seu amigo peludo esteja em boas condições de saúde, você proporciona a ele um passeio seguro e agradável à beira-mar.

2. Verifique a temperatura

Ao levar seu cachorro para a praia, é fundamental adotar cuidados essenciais para garantir seu bem-estar. Evitar a hipertermia devido ao excesso de calor, prevenir verminoses, utilizar protetor solar específico para animais e manter o pet sob o guarda-sol são medidas importantes. Além disso, fornecer água regularmente e observar a temperatura do solo durante os passeios contribui para a saúde do animal, assegurando um dia seguro e agradável na praia.

3. Tire a areia do pelo

Mesmo ao utilizar lenço umedecido para cachorros nas patas, a areia pode persistir, sendo necessária uma boa higiene com um banho completo.Pet shops oferecem serviços profissionais para garantir a limpeza adequada do seu companheiro, especialmente após um passeio na praia. Seguindo essas dicas, o passeio será mais agradável e proporcionará diversão para ambos.

