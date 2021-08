Solange Cestero Cachorro com Lua em Virgem: saiba a compatibilidade com seus tutores

A Lua na carta natal é o significador da reação emocional dos pets, de como eles desejam ser vistos perante as pessoas, de como se relacionam com seu tutor e outros animais, procurando estabilidade emocional e uma imagem ideal. Podemos ver como o pet harmoniza com seu tutor pela comparação das Luas de ambos .

Neste artigo, analiso a compatibilidade entre pets com Lua em Virgem e com tutores com Lua em Capricórnio, em Aquário e em Peixes. No artigo anterior de cães com Lua em Virgem, analisei a compatibilidade com tutores de outros signos.

Pet com Lua em Virgem e Tutor com Lua em Capricórnio

Esta é uma excelente combinação. Ambos apreciam o prazer das emoções controladas e bem administradas. Uma vida que não cause intensidade emocional é mais que satisfatório, são confiáveis e responsáveis em relação aos próprios sentimentos e aos sentimentos que causam nos outros. São igualmente competentes e eficientes quando se trata de botar as emoções no lugar certo. Também são bastante preocupadas em adequar as emoções ás suas verdadeiras causas e a intensidade do motivo. Nada de dramas e overdose emocionais. Eles criam entre si uma estabilidade e segurança emocionais. Para ambos uma vida material bem resolvida é a base da serenidade emocional que tanto buscam. A única coisa que lhes tira o sono. Excelente Compatibilidade.

Pet com Lua em Virgem e tutor com Lua em Aquário

Mais um caso de divergências básicas. A Lua em Aquário precisa de constantes estímulos novos para se sentir emocionalmente satisfeita. São pessoas e animais que se cansam com muita facilidade das coisas, das pessoas e da convivência. São emocionalmente viciadas em renovação e mudança. A rotina e a previsibilidade e mudança. Fazem com que elas se distanciem emocionalmente dos outros em busca de novas áreas e surpresas. A Lua em Virgem evita todo tipo de surpresas emocionais e melhora seus sentimentos em relação a alguma coisa quanto mais acidamente repete as experiências e a convivência. Trata-se de uma difícil negociação. A única coisa que eles têm em comum é a frieza com que conseguem analisar os próprios sentimentos ou as questões que os afetem emocionalmente. Além do mais, ambos são ansiosos e a convivência estimula este sentimento. Juntos não relaxam. Incompatível.

Pet com Lua em Virgem e tutor com Lua em Peixes

Este é um dos casos de oposto complementar. O bem se somam e complementam pelas diferenças ou bem se afastam por causa delas. Tudo dependerá da arte da relação. O ponto que eles têm em comum é a predisposição emocional a ajudarem e serem prestativos. São personalidades a quem se pede favor e se é atendido. A Lua em Peixes presta uma solidariedade emocional, de alma, de quem compreende e se põe no lugar que o outro está sentindo. Sem julgamento. A solidariedade da Lua em Virgem é mais pragmática, é de tomar providências e de fazer o outro se sentir cuidado com responsabilidade e eficiência. A Lua em Peixes é romântica, sensível e envolvente e muito tolerante. A Lua em Virgem é mais crítica e nunca permite que suas emoções a leve para fora do chão. Um pode ser um bom remédio para o outro. Boa Compatibilidade.

Quer saber se a Lua de seu pet harmoniza com a sua? Peça a comparação do mapa de ambos!

Para adquirir o mapa do seu pet e o seu, acesse a loja do João Bidu e solicite o kit Mapa do Pet e Mapa Astral . Com esses mapas você vai conhecer a influência dos astros na sua personalidade e na do seu bichinho!

Texto adaptado da internet por: Solange Cestero Rodriguez, médica veterinária holística, homeopata e terapeuta floral

Instagram: @solangecestero_vet

LEIA TAMBÉM