“Cachaceiro”: Juíza marca audiência e coloca Lula e dono da Havan cara a cara

arrow-options Luciano Hang / Twitter / Captura de tela Faixas foram divulgadas no litoral catarinense

A juíza Anuska Felski da Silva, da 2ª Vara Cível de Navegantes, agendou para o dia 29 de junho a audiência de conciliação entre o ex-presidente Lula e Luciano Hang , dono do grupo Havan .

O empresário é alvo de um processo aberto pelo ex-presidente sob acusações de que Hang teria patrocinado um avião que sobrevoou o litoral catarinense com uma faixa com a mensagem: “Lula cachaceiro devolve meu dinheiro”.

A suspeita surgiu após o dono da Havan dizer, no início de dezembro do ano passado, que iria “patrocinar” um avião que sobrevoaria o litoral de Santa Catarina com “mensagens patriotas”. No dia 28 daquele mês, ele publicou em seu perfil no Twitter um vídeo da cena.

O povo brasileiro acordou e sentiu na pele o quanto perdeu votando errado. Acreditaram nas pessoas erradas, que só pensaram no poder e destruíram nosso país. Agora juntos vamos reconstruí-lo e transformar o Brasil num lugar de paz, harmonia, ordem e progresso. pic.twitter.com/WqhfHHqFxh — Luciano Hang (@luciano_hang) December 28, 2019

“O povo brasileiro acordou e sentiu na pele o quanto perdeu votando errado. Acreditaram nas pessoas erradas, que só pensaram no poder e destruíram nosso país. Agora juntos vamos reconstruí-lo e transformar o Brasil num lugar de paz, harmonia, ordem e progresso”, escreveu Hang na publicação.

Na ação contra o empresário, a defesa de Lula pede R$ 100 mil de indenizações pelo caso, alegando que a mensagem “fere gravemente a imagem e a honra” do ex-presidente.