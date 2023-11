Cacau Show | Fumaça do incêndio na fábrica em Linhares invade a BR-101

Pista lateral da rodovia, no sentido de quem segue para a Bahia, precisou ser interditada para o trabalho dos bombeiros, mas já foi liberada

Uma grande nuvem de fumaça escura se formou ao redor da fábrica de chocolates da Cacau Show, em Linhares, no Norte do Estado, nesta terça-feira (7), devido ao incêndio de grande proporções que atinge o local desde a madrugada.

Em alguns momentos, dependendo da intensidade do vento, a fumaça invade as pistas da BR-101, que passa em frente ao parque industrial, localizado no bairro Canivete. Isso faz com que a visão de motoristas que passam pelo local fique prejudicada.

Durante a manhã e no início da tarde desta terça-feira, quando a densidade da fumaça era maior, o nevoeiro atrapalhava mais a visibilidade dos condutores. Ao longo da tarde, ele foi perdendo força.

O trânsito na pista principal da BR-101, no entanto, não foi prejudicado. Ele flui normalmente nos dois sentidos, assim como a pista lateral de quem segue para Vitória.

Já a pista lateral do sentido de quem vai para a Bahia precisou ser interditada nas imediações da fábrica, ao longo da manhã e parte da tarde, para que fosse realizado o trabalho dos bombeiros.

Por volta das 15h50, a pista foi novamente liberada pela equipe da Eco101, concessionária que administra a via e que esteve no local.

Enquanto a pista esteve interditada, foi aberto um caminho alternativo nas proximidades, para que veículos de empresas vizinhas ao parque industrial pudessem se locomover.