Cacau Colucci e o Maquiador Anderson Natio mostra 3 sugestões de Look

Para inspirar quem nunca não abre mão de usar a cor mais querida na virada do Ano Novo, o clássico ” all white”

A beldade Cacau Colucci junto a seu maquiador Anderson Natio, irá sugerir três looks em jeans feminino, vestido, shorts e até mesmo um chapéu de palha para compor o seu look caso for na praia sua comemoração no dia seguinte . A gata separou algumas peças que vão unir o conforto do branco com jeans .

Confira:

Look 1: básico chique – shorts de sarja branco cintura alta e desfiado, blusinha branca com detalhes em coral no busto e uma sandália também coral para compor, trazer um ar mais arrumado e alegre para noite. Uma ótima dica para quem vai passar a virada em ambiente aberto e descontraído.

Look 2: fino e sensual- Para quem quiser um look mais luxuoso pode abusar do brilho. Aqui escolhemos um vestido curto com a combinação clássica de preto e branco, com um desenho que lembra a calçada de Ipanema no Rio de Janeiro, descontruindo a formalidade do paetê . escarpam na cor branca trouxe uma leveza nos tons mas deixou o look mais formal. Fique atenta ao piso do local da sua festa, jardim ou areia não combinam com saltos finos.

Look 3: totalmente descontraído- Blusinha de amarrar colorida com shorts claro, acessórios coloridos ou naturais e uma rasteirinha confortável. Ideal para festas na praia. Se você é do tipo que fica até ao amanhecer, pode optar por um charmoso chapéu de palha e óculos escuro.

E aí, já definiu seu look?

(*Fotos: Wellington Santos)