Cabelos secos: 5 dicas essenciais para o cuidado dos fios

Aprenda quais cuidados ter com o cabelo seco

A característica principal dos cabelos secos é a falta de oleosidade natural da raiz até as pontas. Essa lubrificação é produzida pela glândula sebácea e sem ela os fios ficam opacos, com frizz e desidratados. Para manter este tipo de cabelo saudável e bonito, é necessário cuidar dos fios e fazer tratamentos específicos. Segundo a tricologista Viviane Coutinho, o cabelo seco é um cabelo desidratado. A desidratação acontece muito por fatores genéticos e hormonais, diferente dos cabelos ressecados por uso de químicas (como tinturas e alisamentos) ou devido ao uso de secador e chapinha em excesso. “É um cabelo seco que contém um toque mais espesso e comprometimento de aspereza”, explica.

Veja a seguir os principais cuidados com os cabelos secos indicados pela profissional.

Tratamento para a reposição lipídica

“Faça um plano de tratamento intensificando a reposição lipídica, caprichando na lubrificação e na emoliência dos fios. Atualmente, dispomos de ativos específicos para isso”, aponta. Para isso, a dica é investir em máscaras de hidratação potentes, que devem ser aplicadas semanalmente.

Abuse dos óleos vegetais e produtos específicos

“Trate com óleos vegetais de macadâmia ou abacate. Além de ativos com uma alta carga de entrega lipídica, como máscaras mais catiônicas, manteigas, máscaras mais condicionantes e finalizadores com ácidos hialurônicos”, recomenda Viviane.

Lave em dias alternado

Não é preciso uma frequência igual a dos cabelos oleosos. “Podemos lavar de dois em dois dias, por exemplo”, indica.

Evite água quente

É necessário evitar água quente e produtos mais adstringentes na lavagem. “As altas temperaturas são inimigas dos cabelos secos”, ressalta.

Use um bom protetor térmico

Sempre use protetores térmicos quando for fazer chapinha, usar o secador ou qualquer procedimento que envolve equipamentos que emitem calor. “Existem produtos específicos para o seu tipo de cabelo, facilitando o desembaraço e devolvendo um aspecto mais saudável”, finaliza.

Conheça alguns produtos indicados para os cabelos secos: