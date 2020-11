Cabelos ralos: tudo o que você precisa saber para prevenir e tratar

Renata Prado Saiba como atrair a boa sorte com Tarot

Se você for pesquisar, boa sorte é uma expressão que se utiliza para desejar sucesso, felicidade e votos de esperança para que a pessoa encontre realização e tenha bons resultados dentro daquilo que está realizando, seja um novo emprego, uma nova casa, um casamento. Na filosofia é algo que vem da casualidade, um evento que é impossível prever ou de repente explicar, mas o ato de você desejar boa sorte alguém significa desejar algo que aconteça de forma favorável.

Muitos acreditam que sorte é algo mágico e resultado de experiências espirituais ou algo além da explicação lógica, quando na verdade a sorte está muito integrada ao posicionamento que temos na vida. Lembrando que sempre atraímos aquilo que emanamos. Manter a mente positiva, cuidar da própria energia, se posicionar de forma confiável, sabendo trabalhar com a energia da gratidão, serão alguns elementos que fazem parte de atrair a boa sorte na vida. Se pararmos para analisar, a boa sorte é um estado de espírito e que quando nos colocamos o nosso melhor, coisas boas acontecem. Assim as coisas vão se colocando no momento e na hora certa para que elas saiam da forma que você deseja ou até de forma inesperada, trazendo assim alegria e grandes realizações.

Alguns de vocês acompanham os meus textos faz algum tempo. Em um desses textos eu falo sobre as Sete Leis Herméticas e explico a lei da polaridade, que fala dos aspectos negativos e positivos. A polaridade negativa ou positiva na sua vida é o que irá te colocar no caminho da boa sorte. Tudo vai depender do que você vibra ou acredita.

Se posicione de forma confiante dentro do pensamento positivo para ter uma nova energia, um novo estado de realização. Podemos também contar com ajuda de ferramentas adicionais para somar na busca por esse estado de espírito que atrai a boa sorte.

Trarei aqui o uso do tarot potencialização dessa conexão de boa sorte, esperança e realização, vamos lá:

Prepare um altar que deverá conter:

Imagem da carta do tarô o sol, mundo e a estrela; Um incenso de sua preferência; Taça com água; Quartzo branco; Um vela amarela; Uma carta contendo seus desejo de boa sorte;

Obs: Não esqueça de uma toalha para seu altar.

É importante que antes de iniciar o seu ritual você esteja em harmonia com essa energia que quer atrair, portanto, acorde com disposição, bom humor e energia positiva !

Prepare o ambiente em que você fará o seu ritual. É importante a limpeza física e energética que pode ser feita com uma defumação depois faça um banho de ervas com o alecrim.

Depois que estiver tudo pronto e devidamente em harmonia com essa energia, você iniciará.

O primeiro elemento que você irá ativar é o ar com a força do incenso , e irá pedir para que o elemento ar esteja presente. Peça que ele ajude a equilibrar a sua mente, trazendo foco e força que você precisa para criar a sua boa sorte.

Em seguida você irá ativar o elemento água , pedindo para que traga equilíbrio para suas emoções , que ative a energia do amor que está presente dentro de você. Peça que traga toda harmonia que você necessita para aquele ritual.

Depois você irá segurar com as duas mãos o quartzo branco, pedindo para que a energia do elemento terra te dê a força necessária para que você possa materializar cada um dos pedidos que estão na carta.

Por último, acenda a vela amarela e peça para que o elemento fogo te traga vitalidade e a energia necessária para realização dos seus pedidos.

Leia a sua carta em voz alta, coloque toda energia de amor, gratidão e esperança durante a leitura. Peça a boa sorte em cada um dos seus desejos. Em seguida você irá pegar a carta do sol e irá a meditar sobre a imagem dessa carta pedindo a realização, contentamento e o despertar para que você possa ter a compreensão para realizar o seus desejos. Depois você pegará a imagem da carta da estrela e observará cada detalhe dela, repetindo seus pedidos e complementando com a importância que aquela carta tem e que te auxiliará a ativar em você a energia da esperança, da realização e concretização.

Por último, você irá pegar a carta do mundo , que representará o começo de um novo ciclo e poder de realização, pedindo a concretização e a início de um novo ciclo na sua jornada de vida. Peça para que venha de forma grandiosa e abundante .

Após este ritual, pare um minutinho sinta a energia do ambiente. Agradeça o auxílio de cada um dos elementos que estiveram ali presentes contribuindo para a realização dos seus desejos de boa sorte e em seguida se despeça.

Deixe tudo no altar até que o incenso e a vela terminem. Quando tudo estiver finalizado, você pega sua carta e guarde em um livro que você gosta muito. Pode ser dentro de uma Bíblia ou de um diário. Guarde com muito amor e carinho. Deixe as coisas acontecerem na sua vida e lembre-se, para a boa sorte vir será necessário estar em sintonia com essa energia. Por isso é importante que você se mantenha sempre de forma positiva. Assim você concretizará e realizará todos os seus desejos.

TEXTO: Renata Prado | Psicanalista e Taróloga

INSTAGRAM: @renataprado.terapeuta

