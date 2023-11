Cabelos coloridos X etarismo: o exemplo de Maíra Medeiros

Divulgação Maíra Medeiros e seus cabelos coloridos

Na internet desde 2015, Maíra Medeiros já passou por uma longa caminhada. Conhecida por seus cabelos coloridos, a influenciadora vem se destacando pela grande variedade de conteúdos, que vão desde os tradicionais de beleza, passando por lifestyle, nostalgia, DIY (Do It Yourself, ‘faça você mesmo’, na tradução literal), além de reviews de itens diferentes e curiosos encontrados em suas viagens. Para além do canal e da criação de conteúdo, é publicitária, comunicadora social, podcaster e apresentadora.

Hoje, conta com 612 mil seguidores no Instagram e 2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, “Nunca Te Pedi Nada”. Como influenciadora, já fechou parcerias com grandes marcas, como Netflix, O Boticário, Nike, Pinterest, Ambev, Apple, entre outras. Já foi premiada no 7o Prêmio Influenciadores Digitais (Categoria Comportamento & Estilo – por voto popular e técnico), lançou o livro “Este Livro É Coisa De Mulher”, viajou para diversos países e foi embaixadora do Google Women/TED Women (EUA).

“Comecei no YouTube de forma muito despretensiosa. No início, trabalhava auxiliando a MariMoon com os seus conteúdos e, por já acompanhar os bastidores da criação, resolvi criar um canal pra mim. A ideia era abrir um espaço seguro na internet para que eu pudesse conversar e expressar as minhas opiniões”, conta Maíra.

Dentro do canal no YouTube, o cabelo colorido de Maíra sempre chamou atenção. Muitas pessoas, e até marcas, começaram a identificá-la por conta das cores vibrantes nos fios. Foi o caso da Kamaleão Color, que a convidou para desenvolver uma linha de forma conjunta.

“Logo que a marca foi criada, muito antes de pensarmos em uma parceria, eu já usava os produtos da Kamaleão e, de cara, ela virou a minha marca nacional preferida de tintas”, conta. Em 2019, a linha feita em parceria com a influenciadora foi anunciada na Beauty Fair. No entanto, por conta do isolamento social do ano seguinte e do atraso das matérias-primas, as colorações só puderam ser lançadas oficialmente em 2021. Ao todo, foram desenvolvidas 7 colorações veganas.

Para Maíra, pintar o cabelo sempre foi uma forma de expressão. Aos 15 anos, ela

descoloriu pela primeira vez os fios e sentiu um impacto direto na sua autoestima.

“Lembro que quando pintei pela primeira vez, minha família reagiu mal. Para eles, era um ato de rebeldia, mas para mim foi algo libertador. Naquela época, as pessoas não lidavam tão bem com cabelos coloridos e existia um preconceito muito forte. Fico feliz de ver que hoje isso diminuiu bastante e existe todo um mercado por trás”, conta.

“Eu acredito que o cabelo reflete muito os nossos momentos e as nossas transformações internas. Hoje, vejo as fotos do meu cabelo e consigo identificar exatamente em qual fase da minha vida eu estava. É evidente o impacto que o cabelo tem na construção da identidade e na autoestima”, finaliza.

