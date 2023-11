FreePik Cabelo loiro em mulheres maduras: o segredo está no retoque e manutenção

A chegada dos fios brancos marca uma fase que representa grande mudança para as mulheres, e que pode ser vista como um desafio ou uma oportunidade empolgante para reinventar o visual. Optar por abraçar os cabelos grisalhos, manter a cor natural ou experimentar uma nova tonalidade são escolhas que têm o poder de realçar ainda mais a beleza da mulher madura e elevar a sua autoestima.

É comum durante essa transição optar pelo cabelo loiro, visto que os fios brancos em uma base mais clara se destacam menos e permite retoques mais espaçados. Além disso, os cabelos loiros em mulheres maduras têm o poder de transmitir uma aura de vitalidade, elegância e confiança. O hairstylist e especialista em mechas, Diego Andradez, conta que é cada vez mais visto nos salões de beleza, mulheres que optam por cobrir ou disfarçar os fios brancos, seja com uma técnica de mechas bem próxima da raiz ou uma coloração mais clara que seu tom natural, para se aproximar do grisalho.

“O cabelo loiro em mulheres maduras tem se tornado cada vez mais procurado, é uma forma mais prática de esconder os grisalhos. Por ser um tom claro, a manutenção não precisa ser tão constante. E o loiro é uma cor que transmite poder, e isso é super importante nessa fase de transição de cor.”

A coloração loira pode disfarçar cabelos grisalhos de maneira natural, mas é importante analisar qual tom harmoniza com aparência, cor de pele e personalidade, para assim alcançar o resultado desejado. Para evitar que a coloração loira fique muito contrastante ou artificial, é necessário respeitar o fundo natural de cada mulher e criar os tons desejados a partir dele.

Segundo Diego, escolher o tom mais adequado não segue uma regra rígida, mas é aconselhável que combine com a cor da pele, dos olhos, do fundo natural e do estilo de vida. “Não existe uma regra, mas é legal que tenha harmonia. O ideal é complementar o tom da pele, optar por tons que, em contraste, iluminem sem apagar o visual é fundamental. Além disso, muitas optam por fazer mechas com o intuito de camuflar os fios brancos, o que dependendo do caso pode saturar os fios e perder um pouco da saúde dos mesmos, por isso é tão importante entender a real necessidade de cada caso.”

Nos cabelos brancos, as agressões externas abrem as cutículas da fibra capilar com mais facilidade, por isso é necessário cuidados especiais, principalmente com colorações. Para manter a cor loira em cabelos mais maduros, os cuidados envolvem a manutenção com reposição de nutrientes, o uso de uma linha de cuidados em casa e tratamentos específicos para cabelos maduros e coloridos.

“Todos os cabelos precisam de cuidados, mas é necessário uma atenção especial aos grisalhos. Evitar danos durante o clareamento em cabelos brancos requer o uso de proteção antes, durante e após o processo, seguindo protocolos de tratamento antes e depois, e aplicando produtos de ação bloqueadora durante o clareamento”, finaliza o hairstylist.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher