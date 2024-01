Foto: Reprodução Cabelo liso natural: 3 formas de alisar o cabelo sem chapinha

Ter um cabelo liso e sedoso é o desejo de muitas pessoas! Para quem compreende os danos que a chapinha pode causar, acaba pensando em outros métodos para alcançar esse resultado. Por isso, reunimos algumas opções para te ajudar a alcançar o resultado que você deseja sem a necessidade de usar chapinha.

Descubra maneiras de alisar o cabelo naturalmente, sem danos térmicos. A chapinha em excesso pode causar danos sérios nos fios, gerando quebra e ressecamento nas madeixas. Por isso, apostar em formas mais naturais e caseiras para alisar os fios pode ser uma ação inteligente.

3 formas de alisar o cabelo sem chapinha

Veja algumas técnicas de alisar cabelo sem a necessidade de usar chapinha.

1. Touca de tecido

Uma técnica antiga, eficaz e atemporal! Para testar e ver os resultados poderosos dessa maneira de alisar os fios, você só precisa de grampos de cabelo e uma touca de tecido. A dica é repartir o cabelo de forma lateral, com os fios em estado úmido para seco. Depois disso, separe uma mecha de cada vez, enrolar os fios ao redor da cabeça, prendendo com grampos.

Deixe as mechas bem esticadas ao longo desse processo. Ao final, use uma touca de tecido para proteger o cabelo e mantenha assim por um tempo. Depois, repita o processo para o outro lado. A youtuber Priih Araújo publicou um vídeo ensinando como ajustar os fios na touca da forma perfeita, confira abaixo.

2. Secar os fios no ventilador

Se você não possui grampos disponíveis ou procura uma técnica mais simples, o ventilador também pode ser um grande aliado para garantir fios lisos. O que mais importa nessa técnica é ter tempo livre, já que vai ser necessário ficar em frente ao vento até o cabelo secar totalmente.

Para fazer isso, direcione o ventilador diretamente para você. Com um pente ou escova, penteie o cabelo seguidas vezes, até ele estar totalmente seco. Isso vai fazer com que os fios fiquem mais lisos e bem alinhados. O ventilador não é uma fonte de calor, então não vai afetar a saúde dos seus fios. A youtuber Laís Julião ensinou em seu canal a forma correta de secar as madeixas com o auxílio do ventilador, assista abaixo.

3. Técnica da maisena

Alisar o cabelo sem recorrer a tratamentos químicos agressivos é possível com a ajuda da maisena. Esse ingrediente natural está conquistando cada vez mais espaço no mundo dos cuidados capilares. Uma forma barata, simples e fácil de alisar os fios sem chapinha. O canal desvendando segredos publicou um vídeo ensinando o passo a passo correto dessa técnica, veja abaixo.

Fonte: Mulher