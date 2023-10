Cabeleireira trans é encontrada morta nos fundos do próprio salão

O corpo de Mara Brandão dos Santos, de 39 anos, foi achado com sinais de esfaqueamento; carro da cabeleireira trans foi levado por 2 homens

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher trans que foi esfaqueada dentro do salão de beleza que ela era proprietária. O corpo da cabeleireira Mara Brandão dos Santos, de 39 anos, foi encontrado no interior da casa onde funcionava o estabelecimento, localizado na avenida das Colmeias, no Jardim Umarizal, na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (20/10).

Segundo uma funcionária do salão, que chegou pela manhã, a cabeleireira não respondia às mensagens e o salão estava fechado. A situação era anormal, já que habitualmente Mara sempre abria as portas d0 estabelecimento logo cedo. Então a amiga decidiu entrar e percebeu que o portão estava aberto, sem cadeado.

Dentro, a mulher, que é podóloga no local, disse que viu marcas de sangue pelo chão e a casa estava revirada. A Polícia Civil foi acionada e encontrou o corpo da cabelereira.

A última cliente de Mara prestou depoimento à polícia e disse que a vítima mexeu na garrafa de café e comentou que iria pedir ao amigo dela para fazer mais. A cliente não viu esse amigo e a cabelereira disse que ele estava nos fundos do imóvel.

As câmeras de segurança da rua mostram dois homens entrando no salão durante a tarde de quinta e só saíram às 20h30 levando o carro de Mara. Segundo os depoimentos dos amigos e usando essas imagens, é possível perceber que a vítima foi morta entre 20h e 20h30, segundo a polícia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o veículo da vítima foi roubado na noite de quinta-feira (19/10) por dois homens que entraram na residência.