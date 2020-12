Cabeceira para cama: 9 ideias de decoração do quarto para se inspirar

Reprodução: Alto Astral Cabeceira para cama: 9 ideias de decorao do quarto para se inspirar

O que mais chama atenção em um quarto é a cama, certo? Por isso, a decoração em volta dela deve ser muito bem planejada para harmonizar com o resto do cômodo. A cabeceira é um item que pode até parecer dispensável, mas deixa o ambiente mais confortável, define seu espaço e complementa o local. Listamos algumas ideias diferentes e criativas para apostar nesse objeto – de acordo com seu estilo de decoração. Confira!

Ideias de cabeceira para complementar a decoração

Estofada

Foto: Reprodução/Pinterest

A cabeceira estofada é uma opção clássica e cheia de conforto para completar a decoração do quarto. Você pode optar por modelos aveludados ou com aparência de couro; ambos ficam lindos e estilosos.

Madeira

Foto: Reprodução/Pinterest

Outra possibilidade que nunca sai de moda é a cabeceira de madeira . Por si só, o objeto já é capaz de transformar a decoração do ambiente, deixando tudo mais sofisticado. Invista nos tons escuros se deseja apostar nesse efeito ainda mais.

Pintura circular

Foto: Reprodução/Pinterest

Quer uma opção de cabeceira que se tornou tendência absoluta nos últimos tempos? Então aposte na versão pintada na parede. Para reproduzir é muito simples, basta escolher a cor da sua preferência e marcar a forma desejada com um lápis ou fita adesiva na parede. Depois é só pintar, tomando todo o cuidado para não ultrapassar as marcações.

Ferro

Foto: Reprodução/Pinterest

A cabeceira de ferro é simples e moderna, podendo ser ideal para quem preza por uma decoração minimalista. Entretanto, apesar de linda, vale considerar se essa é a opção mais confortável para apoiar as costas antes de se deitar. Se isso não for um problema para você, vale apostar na tendência.

Vime

Foto: Reprodução/Pinterest

Quem deseja dar um toque de artesanato no quarto pode escolher essa cabeceira de vime ou palha . O modelo é muito delicado e criativo, impactando toda a decoração do ambiente. Talvez esse seja o item que faltava para deixar o seu quarto igual aos cômodos das revistas de decor .

Rústica

Foto: Reprodução/Pinterest

A sofisticação tomará conta do seu quarto ao escolher essa cabeceira rústica. Diferente das opções feitas em ripas de madeira, as peças são únicas e nunca haverá uma outra como a sua. O resultado é incrível!

Geométrica

Foto: Reprodução/Pinterest

Para fugir do óbvio e investir em uma ideia criativa de decoração, vale investir em cabeceiras geométricas, feitas dos mais diversos materiais. A opção composta por hexágonos, por exemplo, mistura couro sintético com madeira, lembrando uma colmeia de abelhas.

Macramê

Foto: Reprodução/Pinterest

Que o macramê está bombando é um fato, mas você sabia que também é possível utilizar essa técnica para criar sua própria cabeceira? O resultado fica um charme, além de poder ser feito em casa, gastando pouco.

Adesivo

Foto: Reprodução/Pinterest

Para fechar a lista com chave de ouro, uma alternativa muito prática e econômica que fará toda a diferença na decoração do seu quarto… Uma cabeceira com, nada mais, nada menos, do que fita adesiva. Basta escolher o desenho que mais combina com sua personalidade e com o estilo do ambiente; e colocar a mão na massa sem medo de errar. Afinal, o material pode ser retirado com facilidade e refeito quantas vezes for necessário. Fica a dica!

Texto: Redação Alto Astral e Milena Garcia | Edição: Renata Rocha