Cabeça é encontrada após homem ser devorado por jacaré

Caso aconteceu em São Miguel do Araguaia, em Goiás. Pessoas que passaram pelo local e viram o corpo acionaram a polícia

O Corpo de Bombeiros resgatou a cabeça de um homem que teve o corpo devorado por jacaré no Rio Araguaia, em São Miguel do Araguaia (GO). O caso aconteceu na tarde desse domingo (26/11).

De acordo com a corporação, os bombeiros foram acionados pela Polícia Militar depois que pessoas que passaram no local e viram o corpo da vítima. No entanto, quando chegaram, encontraram apenas a cabeça do homem.

Conforme o Corpo de Bombeiros, próximo ao local onde os restos mortais foram encontados havia um jacaré de 3 a 4 metros de comprimento. Segundo a corporação, a cabeça da vítima estava com sinais de mordidas.

No boletim de ocorrência, os policiais registraram que conseguiram “localizar o corpo, sendo que estava apenas a parte da cabeça, pois podemos verificar que um enorme jacaré estava devorando todo o corpo”.

A vítima não tinha qualquer identificação. A cabeça foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para perícia. O caso foi registrado na Polícia Civil para tentar identificar como aconteceu a morte.