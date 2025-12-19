“Cabaré é para quem tem dinheiro” | Dona de cabaré surta e promete expor caloteiros nas redes sociais

Um vídeo polêmico viralizou nas redes sociais nesta semana. A empresária Kalila Araújo, mais conhecida como Kalila Drinks, dona de um cabaré em Serrinha, na Bahia, surgiu visivelmente irritada e fez um desabafo sobre os caloteiros que frequentam seu estabelecimento.

No vídeo, Kalila faz um alerta aos devedores, afirmando que está “de saco cheio” de arcar com prejuízos causados por clientes que fazem farra e ostentam riqueza, mas na hora de pagar a conta não têm dinheiro. “Da próxima vez que tiver calote, vai parar nas redes sociais!”, bradou.

A empresária ainda criticou o comportamento dos clientes que, segundo ela, chegam de carrão, fazem a festa, mas depois inventam uma história para sair sem pagar. “Quem chega a pé é pobre, mas honra o nome. Já os ricaços são os primeiros a dar calote”, disparou e gerou polêmica.

A dona do cabaré não poupou críticas e fez questão de enfatizar que seu local é de luxo e só deve ser frequentado por quem tem condições de pagar. “Cabaré é luxo, cabaré é pra quem tem dinheiro no bolso pra gastar. Você pode tá de pé, de jega, de égua, de que for, agora só vem pro meu cabaré aqui com o dinheiro no bolso pra gastar”, declarou.

“O cara que vem de carrão, faz farra, pega bebida, mulher, e depois diz que não tem dinheiro… Aqui não, viu?”, disse, alertando que a próxima vez que isso acontecer, ela não hesitará em expor o nome do devedor publicamente. “Se vier é pra pagar. Não vem a liso!”, bradou, em tom de aviso.

Ver essa foto no Instagram



Cobrança virou música

A ameaça de Kalila foi tão impactante que inspirou um jovem de Serrinha a criar uma música que rapidamente se espalhou nas redes sociais. O cantor, identificado como Índio, usou o desabafo da empresária para criar um pagodão com o assunto.

Na letra, ele faz referência direta à situação, cantando: “Kalila tá injuriada por causa dos ‘veaco’. Ele bagaçou as pt* e no final deixou fiado”*.

Ver essa foto no Instagram

