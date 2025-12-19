Nacional
“Cabaré é para quem tem dinheiro” | Dona de cabaré surta e promete expor caloteiros nas redes sociais
Um vídeo polêmico viralizou nas redes sociais nesta semana. A empresária Kalila Araújo, mais conhecida como Kalila Drinks, dona de um cabaré em Serrinha, na Bahia, surgiu visivelmente irritada e fez um desabafo sobre os caloteiros que frequentam seu estabelecimento.
No vídeo, Kalila faz um alerta aos devedores, afirmando que está “de saco cheio” de arcar com prejuízos causados por clientes que fazem farra e ostentam riqueza, mas na hora de pagar a conta não têm dinheiro. “Da próxima vez que tiver calote, vai parar nas redes sociais!”, bradou.
A empresária ainda criticou o comportamento dos clientes que, segundo ela, chegam de carrão, fazem a festa, mas depois inventam uma história para sair sem pagar. “Quem chega a pé é pobre, mas honra o nome. Já os ricaços são os primeiros a dar calote”, disparou e gerou polêmica.
A dona do cabaré não poupou críticas e fez questão de enfatizar que seu local é de luxo e só deve ser frequentado por quem tem condições de pagar. “Cabaré é luxo, cabaré é pra quem tem dinheiro no bolso pra gastar. Você pode tá de pé, de jega, de égua, de que for, agora só vem pro meu cabaré aqui com o dinheiro no bolso pra gastar”, declarou.
“O cara que vem de carrão, faz farra, pega bebida, mulher, e depois diz que não tem dinheiro… Aqui não, viu?”, disse, alertando que a próxima vez que isso acontecer, ela não hesitará em expor o nome do devedor publicamente. “Se vier é pra pagar. Não vem a liso!”, bradou, em tom de aviso.
Cobrança virou música
A ameaça de Kalila foi tão impactante que inspirou um jovem de Serrinha a criar uma música que rapidamente se espalhou nas redes sociais. O cantor, identificado como Índio, usou o desabafo da empresária para criar um pagodão com o assunto.
Na letra, ele faz referência direta à situação, cantando: “Kalila tá injuriada por causa dos ‘veaco’. Ele bagaçou as pt* e no final deixou fiado”*.
São Mateus
Câmara de São Mateus aprova aumento no número de vereadores
A Câmara Municipal de São Mateus aprovou, na noite desta quinta-feira (18), em sessão extraordinária, o aumento do número de...
Homem é assassinado com 13 tiros em bairro de São Mateus
Um homem de 29 anos, identificado como Vitor Alves, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (17), no bairro...
Balneário de Guriri terá “Praia Acessível” a partir deste sábado (20)
A Prefeitura de São Mateus inaugura, no próximo dia 20 de dezembro, mais uma edição do Projeto Praia Acessível, iniciativa...
Regional
Acidente entre carro e caminhão deixa feridos na BR-259, em Colatina
Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão foi registrado na tarde desta sexta-feira (19) na BR-259,...
Jaguaré | Marcos Guerra apresenta investimentos, avanços e anuncia abono salarial de mais de R$ 10 mil
Jaguaré segue em ritmo acelerado de desenvolvimento. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (19), no Gabinete da...
Corpo em decomposição é encontrado em lavoura de café no Norte do ES
Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã da última terça-feira (16) em uma plantação de café, na...
Estadual
Sejus apresenta as ações do Moderniza-ES durante a primeira reunião do Comitê Gestor
A primeira reunião do Comitê Gestor do Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo (Moderniza-ES) foi...
Operação Verão 2025/26 contará com reforço de 1.200 agentes de segurança por dia
O vice-governador Ricardo Ferraço, coordenador do programa Estado Presente em Defesa da Vida, divulgou, nesta sexta-feira (19), o planejamento do...
Iema instala nova estação de monitoramento de qualidade do ar em Vila Velha
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) dará início à instalação de uma nova estação automática de...
Nacional
Mulher morre eletrocutada ao limpar máquina industrial em fábrica de alho
Uma mulher de 49 anos, identificada como Marli Zulske, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava a limpeza de...
VÍDEO | Tentativa de assalto termina em queda de moto e confusão entre suspeitos
Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens mostra uma tentativa de assalto que acabou frustrada após os suspeitos caírem...
“Dor violenta” | Mulher é atacada por capivara e tem parte de nádega arrancada
Psicóloga foi mordida no abdômen, braço e nádegas durante mergulho na Lagoinha do Leste, em Florianópolis Uma mulher de...
Policial
Delegacia de Mantenópolis prende espanhol suspeito de tráfico de drogas
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Mantenópolis, prendeu, nessa quinta-feira (18),...
PCES e PMES cumprem mandado de prisão por homicídio em Ecoporanga
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco e da...
PCES prende suspeito de falsidade ideológica e furto com abuso de confiança em Guarapari
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, realizou, nessa...
ENTRETENIMENTO
Casa dos artistas recebe visita de Sylvia Massari no Retiro dos Artistas: ‘Carinho’
Íris Bruzzi, 90 anos de idade, recebeu a visita da atriz Sylvia Massari, 78 anos, no Retiro dos Artistas, no Rio...
Thais Carla recebe elogios na web após perder 75 kg: ‘Pq ela vai ficar muito linda!’
Thais Carla, de 34 anos, mostrou nesta sexta-feira (19), o corpo após perder cerca de 75 kg. Em um vídeo...
Bella Longuinho faz harmonização no bumbum e diz estar pronta para usar biquíni no Réveillon
A influenciadora Bella Longuinho, de 23 anos, compartilhou com seus seguidores detalhes da fase final de um procedimento estético realizado...
POLÍTICA
Confira o funcionamento da Ales no final deste mês e em janeiro
A Assembleia Legislativa (Ales) publicou, nesta sexta-feira (19), o Ato 6.904/2025, disciplinando o seu funcionamento no final deste mês e...
História da moto: exposição abre neste sábado (20), na Ales
A Exposição Itinerante do Museu da História da Moto, no pilotis da Assembleia Legislativa (Ales), vai abrir no próximo sábado...
Esportes
Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil
O primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil de 2025 terminou sem gols. Em partida disputada na Neo Química...
PSG vence o Flamengo nos pênaltis e conquista o Intercontinental
O PSG venceu o Flamengo no Intercontinental e foi campeão do Intercontinental pela primeira vez na história O Flamengo bem...
Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil
Os dois times superaram, nos pênaltis, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, em jogos que ocorreram no domingo A Copa do Brasil...
