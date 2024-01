By Pamella: ‘Me desprendi de procedimentos para me sentir bonita’

Arquivo pessoal A influenciadora By Pamella bateu um papo com o iG Delas sobre beleza e autoestima

“Eu me desprendi da pressão de depender de procedimentos [estéticos] para me sentir bonita”, reflete By Pamella . Aos 26 anos, a influenciadora diz ser a favor de cuidar do corpo de forma saudável, com alimentação e academia, e não ser refém de harmonizações e “coisas do tipo”. “Mas isso só aconteceu depois de eu cuidar da minha saúde mental e aprender a não ceder à pressão das redes e ficar me comparando”, acrescenta.

Como ela mesmo mencionou, nem sempre foi assim. “Hoje em dia, eu lido muito bem com isso, mas anos atrás era muito complicado para mim. Eu cheguei a passar por alguns procedimentos e cirurgias para atingir o “padrão”, pois a pressão estética, principalmente em cima de nós influenciadoras, é extremamente grande”. Quando era mais nova, Pamella chegou a cogitar até mesmo a fazer uma rinoplastia, segundo ela mesma, sem necessidade.

A influenciadora digital bateu um papo sincero com o iG Delas sobre autoestima e saúde mental. Na entrevista, ela ainda fala sobre a rotina de treinos e dividiu os cuidados com a pele e os cabelos; leia a seguir!

IG DELAS: Tem algum truque ou segredo de beleza, seja para cabelo, skincare ou maquiagem, que você gostaria de ter aprendido quando era mais nova?

By Pamella: Recentemente, no curso de make que fiz no México, eu aprendi uma técnica chamada “pele blindada”, uma pele bem Kardashian e completamente à prova d’água. Essa técnica hoje é meu xodó, não consigo mais preparar minha maquiagem sem fazer esse estilo de pele. Além de me sentir linda, dura horrores e, com certeza, eu queria ter aprendido isso mais nova.

Tem alguma tendência de make atual que você está amando? E por que?

Sim, a Latte Makeup é uma tendência que viralizou recentemente tanto no Brasil, quanto na gringa. É um estilo de make com olho marrom e olhar gateado que eu amo muito, porque valoriza muito meu olhar, que já tem uma pegada mais gateada. Me sinto maravilhosa quando uso esse tipo de make.

Poderia dividir com a gente a sua rotina de skincare? Tem algum ritual? Quais produtos não podem faltar na sua penteadeira?

Sim, tenho uma rotina pela manhã e outra pela noite. É muito importante esse cuidado diário com a pele e, a longo prazo, ela vai ficando cada vez mais bonita. Para quem gosta de usar maquiagem sempre, manter uma rotina de skincare é indispensável. Uso cremes, ácidos e, com certeza, o que não pode faltar nessa rotina e na minha penteadeira é o protetor solar, que é um dos produtos que mais cuidam da saúde da nossa pele a longo prazo.

E quanto aos cuidados com o cabelo, tem algum produto do qual você não abre mão? Segue algum cronograma para mantê-lo sempre saudável?

Um hábito que mudou a saúde do meu cabelo foi começar a usar sempre protetor térmico antes de fontes de calor, e óleo capilar três vezes ao dia. O hábito de proteger o cabelo antes das fontes de calor era algo que eu não dava muita atenção, mas mudou a saúde do meu cabelo depois que eu comecei. Praticamente todos os dias, eu uso alguma fonte de calor no meu cabelo, seja secador, babyliss ou chapinha, então proteger os fios é muito importante.

Poderia compartilhar com o iG Delas a sua rotina de treinos? Como é a sua relação com a academia?

Ter conseguido adquirir uma vida fitness como estilo de vida é uma das coisas que mais me fazem feliz atualmente. Eu comecei a academia para ajudar na minha saúde mental, pois tinha muita ansiedade, e acabei me apaixonando pelo lifestyle . Hoje, eu treino em média 5 vezes na semana, com treinos de musculação e cárdio e, agora no ano de 2024, quero começar a praticar mais esportes também, como futevôlei, muay tay e natação. Eu sou apaixonada por tudo que me dá endorfina.

E você segue alguma dieta? Como é a sua alimentação no dia a dia?

Hoje, eu já meio que aprendi como me alimentar da forma correta, sei o que faz bem para o meu corpo e o que não faz. Eu não sigo dieta extremamente restritiva, mas tenho consciência na hora de fazer minhas refeições. Quando quero comer algo diferente, se penso que vale a pena para aquele momento, eu como sem culpa, mas não peco no excesso e não deixo essa deslizada ser uma desculpa para comer “errado” durante um dia inteiro. No geral, eu tenho uma boa alimentação, sempre focando em comer mais alimentos naturais do que industrializados.

