Buscas por celulares 5G crescem 477% no Brasil, enquanto preços caem

Unsplash/Jakob Owens Celulares 5G são procurados pro brasileiros

A procura por celulares 5G cresceu 477% no Brasil no primeiro semestre de 2021, em comparação com o segundo semestre de 2020. Os dados são de um levantamento realizado pelo Buscapé e pelo grupo Mosaico.

Mesmo com a tecnologia 5G ainda indisponível no Brasil, o interesse dos usuários por smartphones compatíveis com ela cresceu, enquanto a busca por smartphones em geral caiu 31%. A pesquisa também constatou uma queda de 15% nos preços dos celulares 5G no período analisado.

Quando os primeiros smartphones 5G começaram a desembarcar no Brasil, em julho de 2020, apenas 1% das buscas no Buscapé eram sobre eles. Já no primeiro semestre deste ano, a taxa subiu para 8,7% das pesquisas. Abaixo, confira os 10 smartphones 5G mais procurados neste ano.

Celulares 5G mais procurados no primeiro semestre de 2021